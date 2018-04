Sport



Rugby Lucca, contro il Florentia per riprendere a correre

sabato, 14 aprile 2018, 09:41

Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa contro il Firenze 1931 che ha messo fine a una striscia di 13 vittorie consecutive, il Rugby Lucca torna giocare tra le mura amiche. Domenica (15 maggio) alle 15,30 la formazione di mister Giovannico ospiterà il Florentia nel primo turno di ritorno della poule promozione, il mini campionato che assegna alle prime due classificate la promozione in C1. Per la formazione rossonera c’è un unico obiettivo: centrare la vittoria per non far scappare il Prato capolista e mantenere a debita distanza il Firenze 1931, immediato inseguitore.

Il Florentia è, tra quelle del lotto, la squadra che ha maggiormente deluso le attese. Accreditata dai pronostici della vigilia come una delle candidate alla promozione, la formazione gigliata occupa invece l’ultimo posto della classifica con soli due punti e nessuna vittoria. Mei e compagni non dovranno però sottovalutare l’impegno, come conferma la gara dell’andata dove i lucchesi, complice il campo in pessime condizioni, dovettero faticare non poco per strappare il successo. Inoltre, la squadra viola può annoverare tra le proprie fila diversi elementi che vantano esperienze in categorie superiori. La concentrazione dovrà dunque essere al 100%.



Dal canto loro, i lucchesi arrivano alla sfida dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale. Paradossalmente però, nonostante il risultato negativo, Lucca aveva disputato una delle migliori prestazioni della stagione. Solo un vistoso calo fisico nella ripresa ha impedito a Mei e compagni di portare a casa il successo. Lucca dovrà ripartire da quei primi 40 minuti quasi perfetti per riprendere il proprio ruolino di marcia. Nelle ultime settimane, la squadra ha accusato un po’ di problemi in touche e sarà proprio questo un punto fondamentale per il successo. Un successo che avrebbe un valore doppio visto lo scontro diretto tra Gispi Prato e Firenze 1931. Con una vittoria, in ogni caso, i lucchesi potrebbero tornare al primo posto o distanziare ulteriormente il terzo. Un successo dunque sarebbe fondamentale.