Rugby Lucca, contro Prato il crocevia della stagione

sabato, 28 aprile 2018, 12:31

Potrebbe rappresentare il crocevia della stagione la sfida di domenica (29 aprile) per il Rugby Lucca. La squadra di mister Matteo Giovannico sarà impegnata sul terreno dei Gispi Tigers, in quello che può essere definito uno “spareggio” per la promozione. La classifica, infatti, vede Lucca al comando della poule promozione di serie C2, con Prato e Firenze che inseguono a 2 punti di distanza (Firenze ha però un partita in meno ed è quindi virtualmente primo). Un’eventuale vittoria, con solo due partite ancora da giocare, metterebbe tra Lucca e Prato una distanza di sicurezza che, salvo clamorosi ribaltoni, difficilmente i lanieri potrebbero recuperare.

La sfida dunque rappresenta un passaggio fondamentale della stagione ed è stata preparata fin nei minimi dettagli in settimana. Capitan Mei e compagni sono ansiosi di scendere in campo e conquistarsi quella promozione che è sfuggita al fotofinish per due anni di fila. Mister Giovannico è ancora alle prese con i soliti problemi di formazione che ormai affliggono la squadra da qualche settimana. Ma questo non può certo rappresentare un alibi per una squadra che ambisce al salto di categoria e che, dopo qualche settimana di appannamento, ha recuperato la forma migliore.

Lucca e Prato sono due formazioni dalle caratteristiche simili: entrambe prediligono il gioco allargato e veloce. Decisive potrebbero essere le fasi statiche, con la mischia lucchese chiamata agli straordinari (anche per sopperire alle numerose assenze) per garantire ai propri tre quarti palloni di qualità. Nella gara d’andata, giocata al Romei sotto il diluvio, Lucca riuscì a recuperare l’iniziale svantaggio e ad imporsi con una prova autoritaria. Se capitan Mei e compagni sapranno ripetersi potrebbero mettere qualcosa in più che un piede in C1.

I motivi di interesse per questa domenica ovale però non finiscono qui: al Romei infatti, la formazione under 18 dei tecnici Dallan e Montefalcone farà il proprio esordio nella fase interregionale del campionato di categoria. A Lucca sarà di scena il Bologna. In caso di successo in questa seconda fase della stagione, la formazione allestita in collaborazione con i Titani Viareggio approderebbe al girone Elite.