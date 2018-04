Sport



Rugby Lucca, l’under 18 vince e conquista il primato

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:55

Non solo la formazione seniores. La palla ovale lucchese celebra questa settimana anche la splendida prova della formazione under 18 del Rugby Lucca che grazie alla vittoria casalinga nello scontro diretto contro i Ghibellini ha conquistato, proprio all’ultima partita, la vetta della classifica del campionato. Una bella soddisfazione per la squadra che annovera tra le proprie fila anche elementi dei Titani Viareggio e che si è resa protagonista di una stagione di grande livello. Proprio l’unione con i viareggini, che ha riguardato sia la formazione under 18 che quella under 16, era tra le principali novità di quest’anno. Grazie a questa collaborazione, le due società non solo hanno risolto i loro problemi legati ai numeri, ancora un po’ risicati da entrambe le parti, ma hanno anche potuto costituire delle formazioni molto competitive.

L’incontro con i Ghibellini si annunciava teso sin dall’inizio: memori della sconfitta nel girone d’andata, i locali sono più intenzionati che mai a ottenere la vittoria. Nonostante ciò, la partita non inizia nel migliore dei modi: alcune situazioni di superiorità numerica non sfruttate non consentono ai rossoneri di arrivare in meta e così, il primo tempo si conclude con un 7 a 0 a favore della formazione senese.

Nel secondo tempo i lucchesi alzano la testa e arrivano alla meta grazie allo sfondamento di Fratini. La trasformazione di Campogiani, poi, porta le squadre al pareggio.

Un calcio di punizione permette ai senesi di andare ai pali e segnare i 3 punti del nuovo vantaggio. Lucca non ci sta e decide di raddoppiare: con un ottimo gioco alla mano dei tre quarti la palla arriva all’ala Mazzanti, che porta la squadra al 14-10.

Le due squadre continuano il loro testa a testa: i Ghibellini tornano nuovamente in vantaggio sul 17-14 ma a pochi minuti dal termine dell’incontro, i lucchesi segnano la meta della vittoria con Cartanese appena entrato in campo.

Grande soddisfazione tra le fila della formazione di casa che vede così premiato il gran lavoro fatto durante tutto l’anno dai tecnici che ha visto una crescita esponenziale dei ragazzi negli ultimi mesi. Lucca però non può ancora festeggiare: la formazione senese ha infatti una partita in meno. Solo tra una settimana si saprà quindi chi saranno i vincitori del campionato.