Stonetown domina con Pieri e Ghiraldi

martedì, 17 aprile 2018, 08:51

Grande afflusso di pubblico per il quinto CrossFitnessBeach di seguito, a Pietrasanta nei giorni di sabato e domenica scorsi.



Il "box" StoneTown, giovane ma promettente realtà del CrossFit a Lucca, nata dalla passione e collaborazione di un gruppo di amici, si presentava al via della manifestazione con ben 5 atleti qualificati (nessuna altro a Lucca ci è riuscito) ottenendo oltre alla vittoria di Pieri, anche ad un bellissimo secondo posto per Eluisa Ghiraldi.



Nicola Giusti nella categoria Open e Stefania Fiorenzani nella categoria Scaled, combattono tenacemente ma si arrendono ad un po di inesperienza terminando comunque in migliori posizioni rispetto allo scorso anno. Gabiele "zak"Zauli in categoria Master, raggiunge una tiratissima finale, strappando un buon quinto posto in vista delle prossime prove in calendario.

Tommaso, Lucchese, Casse 1997, vince per il secondo anno consecutivo la gara nella categoria RX, quella per gli atleti elite dove pesi e difficoltà sono più alte in ogni prova.Eluisa, Lucchese ed RX pure lei, come Tommaso era chiamata a bissare il titolo 2017, ma afferra comunque un argento che fa sperare bene per il proseguo di carriera di questa giovane tigre.



Due giorni di gara durissimi, che si dividevano in Workout (prove a susseguirsi per aggiudicarsi la finale) sempre più duri, dalla batteria, alla finale, passando per le fasi eliminatorie.



Tommaso, che pratica Crossfit da poco più di 3 anni, si è subito distinto per carattere ed intelligenza tattica, non facendosi intimorire da atleti più grandi ed esperti.Ha centellinato le forze fino all'ultimo, con un brivido in semifinale che ha fatto avvicinare gli avversari nel conteggio dei punti. Ma in finale non c'è storia e Tommaso ruba la scena a tutti, in fuga solitaria fino al suono della sirena. La Gara, magistralmente organizzata, ha registrato numeri record in ordine di affluenza atleti e di pubblico, curiosi ed appassionati che hanno approfittato del bel tempo per venire a sostenere tutti gli atleti in gara.Appuntamento al 2019, StoneTown ci sarà! "