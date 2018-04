Sport



Tempo di esordio nell'IRC per Maranello Corse e Giacomo Guglielmini: al Lirenas inizia l'avventura sulla Peugeot 208 R2B

lunedì, 9 aprile 2018, 17:21

Il giovane pilota di Montefiorino sarà al via del Rally Lirenas, in programma il prossimo fine settimana a Cassino: sulle strade laziali l'esordio a bordo della Peugeot 208 di classe R2B, con l'obiettivo di muovere la classifica.

E' finalmente arrivato il momento d'indossare tuta e casco, per Giacomo Guglielmini. Il portacolori di Maranello Corse sarà infatti tra i protagonisti della International Rally Cup, la serie che si articola su quattro prove su asfalto la cui prima tappa, il rally Lirenas, è in programma nel fine settimana entrante a Cassino. Per Guglielmini l'attesa è al diapason: non solo perché ogni apertura di stagione rappresenta sempre un momento particolare, ma soprattutto perché, sulle strade laziali, Giacomo potrà finalmente mettersi al volante della Peugeot 208 della MM Motorsport, con la quale si metterà alla prova nella classe R2B e nel trofeo di casa Peugeot dedicato ai concorrenti in gara nell'IRC con questo modello.

"Il primo contatto con la vettura avverrà nel corso dello shake-down pre-gara – attacca Guglielmini, che sarà affiancato dal navigatore ligure Simone Giorgio -, quindi al Lirenas la 'missione' sarà quella di prendere confidenza con la Peugeot 208. Ovviamente, correremo per dare il massimo, ma sempre senza esagerare; la priorità è vedere il traguardo, sia per accumulare esperienza sulla 208 (sul piano della guida e su quello dell'assetto, in modo da renderla veloce e facile da guidare), sia per cercare di muovere subito la classifica nel raggruppamento R2 dell'IRC sia nel trofeo Peugeot. Il Lirenas è un rally che mi piace molto e dove l'anno scorso ho raccolto un ottimo risultato, su una Renault Clio di classe N3 (nella foto di Dino Benassi, Guglielmini in gara su questa vettura nel 2017): si si passa in un batter d'occhio dai tratti veloci a quelli più lenti e guidati, e poi l'asfalto è tendenzialmente scivoloso. Una sfida stimolante ed impegnativa: non vedo l'ora di salire in macchina".

Il Rally Lirenas si disputerà sabato e domenica prossimi. Partenza da Cassino alle 15.30 di sabato e rientro nel centro laziale alle 20.55, dopo aver disputato 4 prove speciali. Domenica 8 aprile la gara riprenderà alle 7.30 con un menu che prevede altre 5 frazioni cronometrate, per terminare alle 15.30, a Cassino: 309 i chilometri totali in programma, 124 quelli cronometrati.