Sport



Tiongik e Jamali sul tetto di Firenze, Mazzei in grande forma a La Spezia

lunedì, 16 aprile 2018, 10:12

Domenica 15 aprile è stata la giornata dei Vivicittà, molti atleti del GP Parco Alpi Apuane hanno partecipato e sono stati protagonisti; le migliori prestazioni sono state fornite da Paul Tiongik e Jilali Jamali: i due fortissimi atleti africani sono stati rispettivamente sul primo e terzo gradino del podio a Firenze, fornendo due prove di assoluto rilievo. Sempre a Firenze, buone prestazioni sono arrivate da Alessandro Marlia (152 assoluto), Sebastiano Pennisi (216 assoluto), Ludmillo Dal Lago (402 assoluto) e Riccardo Durano (530 assoluto); a Lucca, da segnalare l’argento di categoria per Emilio Canini, il bronzo di categoria per Leonardo Pierotti e le ottime prove di Igor Marracci (12 assoluto), Roberto Gianni (22 assoluto), Nicola Dazzi (35 assoluto), Marco Mattei (41 assoluto), Michelangelo Fanani (46 assoluto), Giampaolo Filauro (53 assoluto), Erica Togneri (4 donna), Pierluigi Rumbo (82 assoluto) e Federico Giannini (108 assoluto); a Livorno, argento di categoria per Davide Ferrini (8 assoluto) e ottime prove per Nicola Ciardelli (9 assoluto), Lorenzo Checcacci (12 assoluto) e Riccardo Simi (30 assoluto); a La Spezia, splendida prestazione per la promessa Marco Mazzei (4 assoluto), argento di categoria per Paola Lazzini e buone prove per Marco De Nevi, Marco Rossi e Maurizio Folegnani; a Ferrara, ottimo quarto posto assoluto per Rocco Pezzuto; a Torino, alla “Tutta dritta”, Sabrina Malatesti ha concluso con un buon sesto posto di categoria (58 assoluto); a Mister Bianco (Catania) Giuseppe Tomaselli ha vinto la medaglia di bronzo nel meeting locale sui 5000 metri in pista; a Madrid, un ottimo Simone Ferrali ha conquistato il bronzo sulla 5 km locale; a Budapest, sulla mezza maratona internazionale, ottime prove per Michele Rama e Paolo Petrozzino.