Toringhese da urlo: vittoria contro l’imbattuta capolista Futsal Massa

sabato, 21 aprile 2018, 13:37

Week-end denso di appuntamenti importanti per la Libertas Femminile. Si parte questo pomeriggio alle 19 con l’impegno delle Giovanissime che andranno a far visita alla Pistoiese al Campo Breda. Alle ragazze di mister Del Carlo basta un risultato positivo per accedere alle semifinali della Coppa Toscana

sabato, 21 aprile 2018, 11:15

Dopo il convincente successo di domenica scorsa contro il Florentia, il Rugby Lucca si appresta ad affrontare la seconda partita in casa consecutiva. Domenica alle 15,30 il Romei ospiterà il Bellaria Cappuccini di Pontedera

sabato, 21 aprile 2018, 11:08

Poco più di un anno fa in questa corsa il team A&V fece scacco matto, grazie ad una prova eccezionale di Danilo Celano che staccò tutti a poco più di 10 km dal traguardo con una prova di forza irresistibile, giungendo sul traguardo in solitaria a braccia alzate!

venerdì, 20 aprile 2018, 21:59

Alla segreteria dell’organizzazione attiva ogni giorno, stanno arrivando iscrizioni da tutto il continente e addirittura dall’Australia arriveranno atleti a Lucca. E’ sempre fresca la memoria dell’ultima atleta classificata nell’edizione 2017, dopo tre ore dal via, che proveniva dalla città di Perth

venerdì, 20 aprile 2018, 11:47

Se la gara di domenica prossima sarebbe stata la più difficile da affrontare per l'Acf Lucchese in condizioni normali, con tre squalificate l'impresa diventa proibitiva

venerdì, 20 aprile 2018, 11:27

Turno di vittorie per le ragazze de Le Mura Spring. A portare a casa il risultato le formazioni under 16, under 14 silver, e under 14 gold