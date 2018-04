Sport



Torneo nazionale Italia "A. Mura": Lorenzo Frugoli non va oltre la semifinale, Samuele Giuliano perde la finale

venerdì, 13 aprile 2018, 17:28

Primo importante appuntamento a livello nazionale per la Pugilistica Lucchese impegnata nel Torneo Nazionale Italia “Alberto Mura" a Cascia in provincia di Perugia dal 7 aprile. Due i pugili lucchesi selezionati tra i migliori di ogni categoria di peso.

Lorenzo Frugoli negli Junior categoria 66 kg e Samuele Giuliano sempre Junior ma nei 75 kg.

Frugoli nel match di esordio valido come semifinale ha perso ai punti sconfitto dal campano Francesco Mignone. Incontro equilibrato, ma Frugoli è incappato nella classica giornata “no" e non è riuscito a far valere la sua maggiore esperienza, ma anche la sua tecnica; le braccia non partivano e la prestazione ne ha risentito. Peccato perché il bravo pugile di Capannori è molto più incisivo e determinato di quello visto a Cascia.

Frugoli combatterà a Lucca sabato 21 la sera fuori torneo ai Campionati Toscani contro un bravo pugile di Milano. Samuele Giuliano nella semifinale dei 75 kg ha avuto ragione del siciliano Gurciullo Federico. Vittoria convincente contro un ottimo avversario e tutto lasciava prevedere una bella finale.

Il giorno dopo Giuliano ha incrociato i guanti affrontando il campano Angelo Sparaco per la finale dell’importante torneo nazionale. La vittoria è andata a Sparaco ai punti e Giuliano si è classificato secondo con molto rammarico perché come Frugoli il giorno prima non è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Anche Giuliano combatterà fuori torneo la sera di Sabato 21 all’interno del Campionato Toscano Senior 2018 .

Intanto ha preso il via il corso di autodifesa in “rosa“ nato da un'iniziativa della Pugilistica Lucchese, il Centro Libertas di Lucca e il comune di Capannori. Il corso si tiene ogni martedì alle ore 19.30 presso la palestra della scuola di Camigliano e sarà condotto a rotazione da tutti i tecnici della Pugilistica Lucchese per alcune settimane. Molto alta l’affluenza già alla prima lezione tenuta da Giulio Monselesan, ma le richieste di informazioni e di adesione sono ancora in arrivo per la prossima lezione prevista per martedì 24.

Iscrizioni sul posto per il corso che è gratuito .