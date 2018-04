Tre vinte e due perse per la Toscana Under 15 femminile al Trofeo delle Regioni 2018

Altri articoli in Sport

mercoledì, 4 aprile 2018, 12:23

Il Week-end pasquale ha visto concentrarsi le attività sportive podistiche nel lunedì dell’Angelo con ancora tanti “anatroccoli” dell’Asd marciatori Antraccoli Lucca protagonisti. Ottavo posto di squadra con 38 presenti al bellissimo ma duro “42°giro dei colli termali”

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:04

Ha 23 anni, studia per diventare avvocato ed in questo momento ha in testa una cosa sola: vincere il campionato con il Rugby Lucca. Stiamo parlando di Lorenzo Mei, terza linea rossonera che, da qualche mese, ha ereditato i gradi di capitano da Alessandro Addabbo

mercoledì, 4 aprile 2018, 09:51

Se con la serie a 5 partita sarebbe "bastato" violare il campo partenopeo almeno in una delle prime due gare giocandosi le proprie possibilità di passaggio del turno al PalaTagliate, la serie corta garantirà due match point alla vincente di stasera

martedì, 3 aprile 2018, 20:28

Freuler infatti è un ottimo sprinter, e soprattutto era stato autore di una generosa quanto entusiasmante prestazione. Di fatto è stato l'assoluto mattatore della gara, purtroppo non è bastato e sulla linea d'arrivo, nonostante i favori del pronostico, ha dovuto cedere per pochissimi centimetri (al fotofinish) all'atleta panamense

martedì, 3 aprile 2018, 12:52

Giovedì 5 aprile alle 16 si terrà a Firenze presso il prestigioso Teatro "Della Compagnia", la cerimonia di assegnazione del premio Pegaso per lo Sport 2018. Nel corso della cerimonia di premiazione verrà ricordato Davide Astori, il capitano della Fiorentina recentemente scomparso e verranno consegnati per la prima volta cinque...

martedì, 3 aprile 2018, 09:09

L’appuntamento è in programma lunedì 9 aprile, dalle 19 alle 21, al Palasuore di via Carrara dove l’allenatore avrà come allieve le giocatrici della squadra Under 16, reduce tra l’altro da una positiva esperienza al Torneo di Pasqua a Pesaro