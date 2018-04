Sport



Turno di vittorie per le ragazze de Le Mura Spring

venerdì, 20 aprile 2018, 11:27

Turno di vittorie per le ragazze de Le Mura Spring. A portare a casa il risultato le formazioni under 16, under 14 silver, e under 14 gold.



Under 16

Pol. Rekord Elba – Le Mura Spring Lucca 38-63 (12-12; 9-14; 7-20; 10-17)

Le Mura Spring: Gertoux, Francesconi, Rugani 6, Pellegrini 7, Costa 10, Giorgi 10, Lorenzin 8, Montaquila 10, Lorenzetti 4, Failla 8. All.: Landini, Ass.: Gemignani

Trasferta all Elba per le Under 16 che tornano con una vittoria di squadra di tutte le effettive presenti che hanno portato il loro contributo tutte insieme. La gara inizia bene, ma i troppi errori al tiro permettono alle elbane di rimanere attaccate per i primi 2 tempi. Al rientro dalla pausa lunga però le ragazze giocano come sanno e prendono in 2 minuti un margine di 20 punti che spacca la partita. Ottime giocate per tutte le ragazze che, nonostante le assenze, hanno affrontato con decisione la gara. Prossimo impegno a Sant'Alessio contro Jolly Livorno.

U14 silver

Le Mura Spring Lucca - Cestistica Rosa Prato 42-11 (18-0; 6-2; 12-3; 6-6)

Le Mura Spring: Benedetti 2, Puccinelli 8, Caredio 2, Bartolini V., Del Ghingaro Paterni 6, Bartolini M., Sevieri 2, Valentino 6, De Luca 8, Della Latta, Fazzi B., Pizzolante 8. All.: Gemignani

Quinta di ritorno per le U14 Silver con 10 vittorie su 13 partite giocate in seconda fase. L'incontro era programmato al Palatagliate, ma è stato dirottato a Sant'Alessio all'ultimo per mancata disponibilità dell'impianto.

La partita contro Cestistica Rosa Prato (42-11) inizia con le Spring che prendono subito un buon margine già alla fine del primo quarto. Il resto della gara si gioca con poca precisione in fase di tiro (26,9% di realizzazioni), ma con molta correttezza in campo. Ampi minutaggi per tutte le ragazze, con buoni miglioramenti individuali.

Prossimo impegno alla palestra di via Canova contro Baloncesto Basket Firenze.

Under 14 gold

Le Mura Spring Lucca - BF Pontedera 62-30 (20-11; 16-0; 22-8; 4-11)

Le Mura Spring: Caloro 15, Rugani 16, Pellegrini 4, Costa 6, Paschoulas, Marini 2,Guiscardi, Giorgi, Zucchini 10, Azzi 9. All.: Landini, Ass.: Gemignani.

Seconda gara del girone di qualificazione del campionato Under 14 gold che ci vedeva di fronte alla formazione del BF Pontedera, squadra ben organizzata con delle buone individualità. La partita inizia con le nostre che non spingono sull'acceleratore, molli in difesa e con poco gioco fluido in attacco, tanto è che le Pontederesi rimangono attaccate per tutto il tempino. Il secondo quarto la musica cambia, con una difesa più attenta che non concede nulla alle avversarie, e di fatto la gara si chiude. Il resto è controllo e gestione della fatica per le giovani lucchesi che tra infortuni e molti impegni devono riuscire a gestire questo momento molto denso di partite. Prossimo appuntamento a Sant'Alessio contro GMV Ghezzano.

La Under 18 sarà impegnata il 25 aprile in Umbria allo spareggio contro BullBasket Latina per l'accesso alla fase interregionale, mentre la serie Bgiocherà i playout contro Polisport Basket Lavagna.