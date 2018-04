Sport



Un bel 25 Aprile per l'Asd Marciatori Antraccoli

giovedì, 26 aprile 2018, 09:44

25 aprile data simbolo, in cui nel 1946 iniziò la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere le città, Asd marciatori Antraccoli l’ha ricordata e onorata come meglio sa fare, correndo.

I non competitivi si sono ritrovati a Corsagna, per la “13° marcia della solidarietà” corsa podistica nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, molto impegnativa per le salite nel percorso medio (11 km) e lungo (16 km) ma molto ben segnalata e organizzata. Asd marciatori Antraccoli si è classificata all’ 8° posto con 28 partecipanti.

A Bonelle (PT) la 44° maratonina del partigiano, una bella competitiva di 13 km, collinare in cui Alberto Frediani, incontenibile, malgrado gli affaticamenti della “Padulata” di domenica, ha tagliato il traguardo 34° assoluto; Giulio Davini, reduce dalla splendida prestazione nella Ecomaratona di Bagno a Ripoli di domenica, 70° assoluto, mentre Matteo Lembi per un soffio, non ha tagliato il traguardo in zona premi.