Un successo e due sconfitte nel week-end per la Libertas Femminile

lunedì, 9 aprile 2018, 17:59

Week-end in chiaro scuro per la Libertas Femminile. La prima squadra ha concluso il campionato di Serie C con una sconfitta esterna rimediata sul campo della Vigor Rignano per 3 a 0. Successo di misura invece per le Giovanissime di mister Filippo Del Carlo, che hanno battuto in casa per un 1 a 0 grazie al bel gol messo a segno da Baisi il Pontedera nella prima giornata della Coppa Toscana. Sconfitte invece le piccole Pulcine che impattano per 3 a 0 sul campo del Valle del Serchio. Ferme le Juniores che giocheranno sabato contro la Fiorentina nella seconda giornata della Coppa Toscana. “Purtroppo – ha commentato Elena Bruno – con la prima squadra non siamo riusciti a concludere il campionato nel migliore dei modi. Questo però non deve assolutamente cancellare quanto di buono abbiamo fatto, ovvero conquistare la salvezza con largo anticipo. Bel successo per le Giovanissime, che sono subito partita bene in Coppa Toscana”.