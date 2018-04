Sport



Un'altra domenica piena di partecipazioni e risultati positivi per Lucca Marathon

martedì, 24 aprile 2018, 08:52

La prova più impegnativa l'ha portata a termine Andrea Rosellini alla "Eco Marathon di Bagno a Ripoli", dove è riuscito a cogliere un bel 12° posto assoluto e 2° di categoria, con il tempo di 4h e 24'49".

A Lido di Camaiore buoni risultati per Sandro Magnani (37'03" - 33°) e Francesco Fabbri (38'01" - 37°), entrambi abbondantemente al di sotto dei 40' nella 10 km. Da segnalare anche l'ottimo risultato di Alessandro Mariani (43'21" - 137°) che sta lentamente ritornando a buoni livelli, dopo un lungo infortunio.

Nella "Padulata" brillante terzo posto assoluto per Daniela De Felice, che chiude i 16 km in 1h 12'46"; ottimi risultati anche per Alessandro Ristori (6° assoluto in 58'32") e Giorgio Puccetti (5°veterano in 1h 00'59").

A Bolgheri, nella classica Bolgheri Run, presenti ottimamente con Stefano Gallo e Luigi Bernardeschi.

Infine, al trofeo "Frantoio di Caprona", un circuito di 3,5 km da ripetersi 3 volte, buon rientro agonistico per Mauro Paolinelli (41'18" - 7° veterano) e risultati positivi anche per Paolo Cogilli (41'31" - 9° di cat.) e Alessandro Cogilli (45'35" - 24 di cat.), mentre l'inossidabile Flavia Cristianini termina la prova in 48'31", andando a cogliere un bel 4° posto di categoria.

Continuano nel frattempo i preparativi all'ombra delle mura di Lucca, in vista dell'evento del 6 Maggio, giorno in cui si correrà la "5° Lucca Half Marathon. Gli atleti del baluardo danno l'appuntamento a tutti i podisti, per una domenica che senz'altro rimarrà nel cuore.