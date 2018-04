Sport



Vince ancora lo sciabolatore lucchese Giacomo Gnech, ennesimo successo a Arezzo

venerdì, 13 aprile 2018, 17:25

La stagione agonistica di Giacomo Gnech ha portato allo sciabolatore lucchese della Puliti un altro successo. Impegnato ad Arezzo nell'Interregionale con Marche e Umbria, Gnech si è aggiudicato la gara dei “Giovanissimi” con una sicurezza in pedana tale da non mettere quasi mai in discussione la sua superiorità sugli avversari. Ha battuto in sequenza il livornese Barsanti 10 a 1, il ternano Arcuri 10 a 9, il compagno di sala Marchini 10 a 2 e in finale il livornese Mannucci 10 a 5.

Sul podio, per la PULITI, anche Pietro Marchini, terzo e Leonardo Pasquinelli sesto.

Zaccaria Vincenzi era impegnato in una gara mista di “ragazzi/allievi”. Lui, che è del 2005, ha perso la finale con il livornese Cantini, di un anno più grande, ma è stato proclamato vincitore della categoria “Ragazzi” cui appartiene.

Soddisfazione particolare per il terzo posto sul podio ottenuto d Loredana Rodilosso nella gara delle “Allieve”. Impostata da Andrea Torcigliani ma ancora con poca scherma alle spalle, ha dimostrato di cavarsela già bene in pedana, ciò che le ha permesso di impegnare a fondo, in semifinale, la livornese Monaldi, poi vincitrice della competizione.

Nella foto: ”Giovanissimi” Pasquinelli 6^ Gnech 1^ e Marchini 3^ con i maestri Sorbi e Torcigliani