Sport



Virtus Lucca: Di Bari e Taviani, due argenti eccellenti

martedì, 24 aprile 2018, 12:46

Era un ritorno in pista attesissimo quello di Vito di Bari, e il fuoriclasse pugliese non ha deluso le aspettative: al suo debutto in maglia biancoceleste infatti, dopo due anni di stop dovuto ad una complicazione medica alla pianta del piede, Di Bari regala alla Virtus Lucca una prestazione pregevolissima nella 10 chilometri di Acquaviva alla terza prova dei campionati di società di marcia, portando a termine il percorso in 42:47.29.



Un cronometro che vale a Di Bari una ottima seconda posizione nella classifica generale (primo nella categoria senior) a meno di un minuto dalla prima posizione e con ampio margine sul resto dei partecipanti, segnando inoltre nel contempo il nuovo record societario nella disciplina. Una affermazione importantissima per Di Bari che, già bronzo under 18 alle olimpiadi 2007 di Ostrava e campione assoluto italiano di marcia sui 20km nel 2013, esprime così l’ottimo andamento del suo recupero agonistico dopo la lunga pausa forzata, merito anche del lavoro straordinario del suo allenatore storico Giuseppe Tortora. Doppie congratulazioni quindi da tutti noi della Atletica Virtus CR Lucca, per il risultato in sé ma, soprattutto, per la tenacia e determinazione dimostrata da Vito in questi mesi, qualità degne di un marciatore del suo calibro e che avevamo fin da subito intravisto nel suo profilo sportivo. Ottima seconda posizione anche per Matteo Taviani al suo debutto nel decathlon alla prima prova dei campionati regionale individuale del Lazio, che con un punteggio complessivo di 6417 doppia il terzo classificato e sfiora la prima posizione. Un debutto stellare per Taviani in una delle discipline più complesse dell’atletica leggera, dove il poliedrico atleta dimostra già di riuscire agilmente a primeggiare in molte delle prove (10’’96 sui 100m, 49’’91 sui 400m, 4,40m al salto con l’asta e 15’’55 sui 110 metri ad ostacoli), presentando quindi amplissimo potenziale di perfezionamento per la performance complessiva. Una stagione ricca di risultati per la Atletica Virtus, che si avvicina all’appuntamento della prima fase dei campionati italiani di società del 5-6 maggio con una squadra rodata e capace che fin da subito ambirà ad accedere alla finale di serie A-argento in programma a Bergamo per fine giugno.



Un obbiettivo realistico per la Atletica Virtus che, almeno sulla carta, ha tutti i numeri in regola per competere ai massimi livelli nella propria serie, anche se l’esperienza ci insegna che l’ansia o la perdita di concentrazione durante le competizioni possono fare la differenza più della preparazione tecnica in sé.