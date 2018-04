Sport



Week-end sportivo per l'Asd marciatori Antraccoli Lucca

martedì, 24 aprile 2018, 23:40

21 e 22 aprile primo week-end "estivo" per la temperatura assimilabile più a quella di fine giugno che non a quella di fine aprile. Bel sole dunque ma tanto tanto caldo che è stato propizio per alcuni degli atleti Asd marciatori Antraccoli, mentre è stato un bell’handicap per molti altri che lo hanno sofferto e non hanno reso come avrebbero dovuto.

Sabato 21 una bella "Lions running al ritmo del cuore" nell’ambito del "Sabato si vince" con percorsi non competitivi di 3, 5, 10 km, per le vie del nostro splendido centro storico. Asd marciatori Antraccoli si è distinto per numero di partecipanti (ben 37 !) ottenendo il 2° posto.

La Domenica dei non competitivi è stata alla "Conosciamo S. Pietro in Campo", marcia podistica del Trofeo Podistico Lucchese, con al via 990 partecipanti, ben organizzata dal Comitato locale che ha dato l'opportunità di scoprire il paese e le colline barghigiane con i suoi sentieri grazie ai percorsi di 2, 5, 10 e 18 km.

Ricca anche la domenica dei competitivi

La LidoRun a Lido di Camaiore, velocissimi 10.000 met., ha visto protagonisti il nostro Marco Merola, Alessandro Marchi, Lorenzino Mercoledì, Matteo Baldassari e Barbara Palagi che si è classificata 14° di cat.

A Caprona è andata in scena la seconda tappa valida per il punteggio individuale del "Criterium Podistico Toscano"; poco più di 10.000 met. su un percorso pianeggiante misto asfalto e sterrato, sotto un sole cocente dove si sono sfidati circa 300 atleti.

La gara è stata il battesimo per due nuovi tesserati dell’Asd Antraccoli, Claudia Sandroni (17° di categoria) e Pierotti Enrico (58° di cat.) per entrambi un buon inizio.

Ancora un’ ottima prestazione per Donatella Serafini, 4° categoria Ladies;

Ragguardevoli anche i piazzamenti degli altri atleti in gara: Simonetti 10° SENM; Orsolini 20° SEMN; Di Giovanni 34° veterano; Petruzzi 25° categoria assoluti; Nieri 42° Veterano; Capriotti 13° argento; l’inossidabile Rosario Vitellario, lo zione dell’Asd Antracoli, 15° argento; Pelleriti 50° SENM; Sensi 60° veteriani; Zanobini 25° SENF; Conti e Frugoli che si sono distinti come “personal pace maker” per l’esordiente Claudia, rispettavamente 65° e 66° SENM

A Bagno a Ripoli, l’Ecomaratona con 4 atleti Asd Antraccoli al via; due sul percorso di 28 km con d+ 900 m e due impegnati nella maratona con d+ 1200 m. ... Il caldo torrido unito al percorso molto impegnativo ha reso particolarmente importanti e degni di nota i brillanti risultati dei nostri anatraccolotti.

Sulla distanza di 28km Michela Ruberti e Mauro Fenili. Mauro 4° di categoria, Michela è giunta ottava.

Sulla maratona Giulio Davini e Massimiliano “Wiki” Vitellaro hanno hanno dimostrando tenacia e ottima forma chiudendo Giulio, 20° in classifica generale, e 5° di categoria; Massimiliano 14° in classifica generale con uno spettacolare 2° posto di categoria.



Asd Marciatori Antraccoli presenti anche alla 18 km della Bolgheri Run con due grandi atleti Stefano “smoke” Giorgetti e Luca Picchi.

La corsa che ha preso il via da Castagneto Carducci, ha transitato da Bolgheri per arrivare nel viale a mare ha visto il nostro top runner Luca Picchi 8° in classifica generale e 5° di categoria.

Asd Marciatori Antraccoli presente anche a Monsummano Terme, alla 2° edizione della Padulata, 16 km nelle strade bianche del padule di Fuchecchio dove il caldo soffocante ha fatto compagnia ogni passo ai nostri atleti.

Alberto Frediani arriva 19° assoluto, Giulia Mariti 4°, Barbara Novelli e Paola Sausa rispettivamente 6° e 7° Veterane. Molto bene anche Matteo Lembi, anche se non è rientrato in premiazione.

Infine, ma non certo in ordine di importanza, presenti anche al Triathlon Sprint di Marina di Pisa, gara combinata con 750 m. di nuoto, 20 km di bicicletta e 5 km di corsa dove il nostro Maurizio Capecchi con la maglia delle "Meraviglie Triathlon" ha portato a casa un 18° posto di categoria.

