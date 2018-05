Acf Lucchese a Pisa per concludere bene il campionato di B nazionale

Altri articoli in Sport

venerdì, 4 maggio 2018, 15:22

Grande partecipazione alla cerimonia di premiazione del podismo non competitivo lucchese. Si è tenuta infatti, domenica l’annuale festa del marciatori e delle società sportive podistiche che hanno preso parte, nel 2017, sia al calendario marce dell’ormai affermato Trofeo Podistico Lucchese

venerdì, 4 maggio 2018, 14:28

Dopo la prima fase, arriva ovviamente la seconda fase e il gioco si fa per forza più duro ed impegnativo, al Paltagliate, domenica 6 maggio alle ore 18:30 scenderà la Pielle Livorno e con lei si darà il via alla seconda fase dei play-off per decidere chi potrà accedere alla...

venerdì, 4 maggio 2018, 14:28

venerdì, 4 maggio 2018, 09:58

E' ormai tutto pronto e si preannuncia il tutto esaurito, come sempre, nei locali dell'Hotel dove centinaia di sportivi lucchesi, fra i quali i 100 soci onorari del Premio, si danno appuntamento ogni anno per assistere alla consegna delle sfingi d'oro

giovedì, 3 maggio 2018, 12:13

Primo maggio la Festa del lavoro o dei lavoratori, onorata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa, i marciatori e atleti dell’ Asd marciatori Antraccoli hanno festeggiato correndo sia nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese a Montemagno che in...

giovedì, 3 maggio 2018, 10:30

L'atleta non vedente Stefano Gori, grazie alla sue frequenti visite nelle scuole, durante la quale incontra studenti per dimostrazioni, conferenze e dibattiti sull'attività paralimpica, ha ricevuto questa settimana l'onorificenza di Ambasciatore dello Sport per il Comune di Sant'Antonino Susa