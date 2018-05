Sport



Aics Regionale in scena a San Leonardo: Gym Star porta a Capannori la Nazionale Aics

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:24

A San Leonardo in Treponzio sono state oltre 180 le ginnaste che hanno dato vita questo weekend alla due giorni del campionato regionale sullo sfondo dei colori AICS, gara valevole come Finale di campionato, ma soprattutto banco di prova per l'ancor più importante appuntamento nazionale, previsto per il prossimo giugno. Sarà infatti Gym Star a organizzare la rassegna tricolore per l'edizione 2018. Gym Star si è candidata con un'eccellente capacità organizzativa e si è aggiudicata l'onore e l'onere di ospitare nel capannorese il movimento Aics in un momento di grande crescita. Lo dimostrano anche le affluenze già alla fase regionale Toscana che ha visto partecipare oltre a Gym Star anche Stella Rossa Castelfranco, Falciai Arezzo , Ritmica Lucca, Girasole, CEC Livorno, Gym Pisa, Virtus Orentano, Stella Azzurra Pontedera e Tirrenia. Il pomeriggio del sabato è stato dedicato ai Livelli C e D, vera novità introdotta nel programma nazionale AICS, che apre spazio anche ai livelli di base. La domenica va visto sfilare invece i livelli B1,B2 e A.

Tre bronzi per Gym Star nelle classifiche assolute con:

Ashly Giuffrida (All 1° F - Liv B1)

Alyssa Beltrami (All 2° F – Liv B2)

Elena Massa (Junior 1° F – Liv B2)

Prime classificate per attrezzo:

Elena Massa (palla – Junior 1° F – Liv. B2)

Alyssa Beltrami (cerchio – All. 2° F – Liv.B2)

Sonia Galli (cerchio – All. 1° F – Liv. B2)

Sara Imposti (nastro – Allieve Liv. C)

Elisa Torelli (fune – Allieve Li. C)

Rebecca Di Chio (palla – Giovani Liv. C)

Squadra Imposti Lazzareschi Giammattei (palle - Allieve Liv.C)



Seconde classificate per attrezzo:

Arianna Bertolucci (fune – Junior 2° F – Liv B1)

Fabiola Muslia (corpo libero – Jun. 2° F – Liv. B2)

Fabiola Muslia (palla – Jun. 2° F – Liv. B2)

Elena Massa (corpo libero – Junior 1° F – Liv. B2)

Ilaria Riccomini (cerchio – All. 2° F – Liv.B2)

Luna Cristofani (fune – Junior 1° F – Liv. B2)

Martina Polloni (corpo libero – All. 2° F – Liv.B2)

Nicole cabib (fune – All. 2° F – Liv. B2)

Emili Shani (fune – All. 1° F – Liv. B2)

Ambra Marra (nastro – Junior Liv. C)

Angelica Giammattei (nastro – Allieve Liv. C)

Giulia Tolomei (nastro – Allieve Lic. C)

Squadra Ungaretti Giulianelli D'Angelo Tolomei (palla – Allieve Liv.C)

Terze classificate per attrezzo:

Arianna Bertolucci (clavette – Junior 2° F – Liv B1)

Ilaria Diciotti (cerchio – Jun. 2° F – Liv. B2)

Luna Cristofani (cerchio – Junior 1° F – Liv. B2)

Rachele Bertini (cerchio – All. 2° F – Liv.B2)

Rachele Quarto (corpo libero – All. 1° F – Liv. B2)

Martina Francescono (fune – All. 1° F – Liv. B2)

Annalivia Provenzali (cerchio – Giovani Liv. C)

Nella foto da sinistra: Ilaria Riccomini, Alyssa Beltrami e Rachele Bertini