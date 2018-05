Sport



Al nazionale Csen Gym Star in evidenza in seconda giornata

domenica, 6 maggio 2018, 22:00

Prosegue il Campionato Nazionale CSEN, proponendo un colorato susseguirsi di categorie, in rappresentanza del diverso lavoro di preparazione delle varie ginnaste, con un escalation di emozioni per il team capannorese. Gym Star in evidenza tra le squadre Silver Livello B a collettivo a corpo libero, dove Alyssa Beltrami, Martina Francesconi e Ilaria Riccomini si tingono d'argento sulle note di "24000 baci". Un secondo posto meritato e applaudito. In gara le ginnaste della squadra A sono state tallonate a ruota dalla formazione frizzante di Rachele Bertini, Sonia Galli, Rachele Quarto e Margherita Senia, piazzate al quarto posto e seguite anche dalla terziglia con Nicole Cabib, Emili Shani e Sonia Massa, piazzate al sesto posto. Tre buone formazioni in crescita quindi per Gym Star.

Nel programma individuale poi Alyssa Beltrami non si accontenta e si aggiudica la coppa del quinto posto al cerchio nelle Allieve, seguita al settimo posto da Ilaria Riccomini tra oltre 30 avversarie. Soddisfazione anche nella categoria esordienti: Emili Shani spicca al settimo posto, Sonia Galli all'ottavo e Rachele Quarto al nono, nell'affollata categoria di quasi 40 avversarie.

In gara anche Anna Genovali (Allieve cerchio), Rachele Bertini (Allieve cerchio), Margherita Senia (Esordienti corpo libero), Martina Francesconi (Esordienti corpo libero) e Sofia Polloni (Esordienti corpo libero e palla) che hanno svolto decorosamente le loro prove meritandosi la prima metà della classifica. Da sottolineare la grinta di Sofia Polloni, vera mascotte della manifestazione, ancora under 8, che con coraggio si è misurata con avversarie ben più 'anziane'.