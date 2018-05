Sport



Bel week-end l’ultimo di aprile per l’Asd marciatori Antraccoli

martedì, 1 maggio 2018, 22:50

Bel week-end l’ultimo di aprile per l’Asd marciatori Antraccoli tra allenamenti di spessore (12 km per la città con il Re delle 100 km, Giorgio Calcaterra, di cui si è parlato in un precedente articolo), gare competitive e non competitive ricche di emozioni, nonché la premiazione del Trofeo Podistico Lucchese 2017 che ci ha visto ancora protagonisti e di cui abbiamo già parlato in un articolo dedicato.

Dunque triplo appuntamento per i non competitivi:

Sabato 28 aprile la "Sudata Gragnanese" valida per il trofeo “Il sabato si vince” che è una marcia non competitiva con percorsi di 3, 6 e 12 km tra i boschi e i sentieri delle splendide colline di Gragnano. In particolare il percorso da 3 km intitolato “Il sentiero dei bambini” in ricordo di Francesco. Asd marciatori Antraccoli presente con ben 30 atleti, è giunto 6° nella classifica squadre.

La giornata è cominciata con la partecipazione alla 10° marcia “Il cuore si scioglie”, corsa del T.P.Lucchese, organizzata dalla GP La Verru’a e la Coop sezione di Cascina a Calci (PI) con bellissimi percorsi panoramici collinari non competitivi di 3, 6, 12, 18 km che ha visto protagonisti 22 partecipanti del nostro gruppo sportivo.

Altro bell’appuntamento è stato senz’altrola “42° Marcia delle Ville”, tra le più partecipate marce podistiche non competitive a livello nazionale. La nostra presenza è stata importante, ben 215 persone si sono iscritte con il nostro gruppo e la posizione nella classifica squadre è stata l’ 11°.

Per i competitivi:

I competiti hanno onorato il week end partecipando alla 5° MARILLA RUN, organizzata dall’Asd Marciatori Marlianesi a cui ha collaborato anche Asd Antraccoli con numerosi membri del gruppo che hanno garantito il servizio d'ordine lungo il percorso.

La gara di corsa su strada sulla distanza di 10.3 km valida come prova individuale e di Società per il calendario 2018 del Criterium Podistico Toscano.

Come vuole la tradizione la foto di squadra scattata a bordo dell’APE del Presidente dell’Associazione sportiva

L'ASD Marciatori Antraccoli, ha conquistato un bel 3° posto di squadra; i nostri atleti, pur soffrendo molto per il caldo, hanno dato, al solito, il massimo ed hanno traguardato risultati singoli importanti. Iniziamo da quelli delle nostre donne:

Nella categoria Ladies ha trionfato la grandissima Donatella Serafini che ha conquistato il gradino più alto del podio

Nella categoria Senior: Elisabetta Luchi in costante crescita 7° seguita a pochi millesimi dall’inossidabile Giulia Mariti 8°, mentre la splendida Barbara Palagi 20° e la tenace Francesca Zanobini 22°

Nella categoria amatori: splendido piazzamento per la neo competitiva Claudia Sandroni 8°.

Non da meno la componente maschile della squadra.

Nella categoria Argento 14° il nostro Paolo Capriotti.

Nella categoria Veterani: Marco Sensi 56° e Marco Salvadori 61°.

Nella categoria Senior: Nicola Paladini 13°, Maurizio Capecchi 22°, Alessandro Orsolini 25°, Massimo Marchi 26°, Gianluca Simonetti 29, Mauro Piermarini 40, Fabrizio Fabbri 42°, Gino Fontana 48°, Alessandro Milianti 51°, Andrea Pelleriti 56°, Matteo Baldassarri 60°, Paolo Lucchesi 70°, Emanuele Bozzoli 81°, Massimiliano “h man” Frugoli 86°.

Nella categoria amatori: Luca Picchi 14°, Alberto Frediani 34°, Lorenzino Mercoledì 39°, Marco Passetto 50°.

Non dimenticate, l’appuntamento del prossimo 27 maggio, ovvero la 42° sgambata del paese di Antraccoli, non competitiva organizzata dall’ A.s.d. marciatori Antraccoli Lucca con ritrovo e partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dallo spazio sagra di Antraccoli (LU).

La sgambata avrà vari percorsi non competitivi con la caratteristica di passare dal centro storico della nostra città per attraversare le sue piazze e i suoi palazzi storici (Villa Bottini, S. Micheletto, Chiostro S. Francesco, Villa Pfaner) ... ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE ...