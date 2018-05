Sport



Calcetto Insieme: la squadra Juniores perde la finale di Coppa Toscana ai calci di rigore contro il Real Livorno

giovedì, 17 maggio 2018, 09:43

Sfuma alla lotteria dei rigori la vittoria in coppa Toscana per la squadra juniores del Calcetto Insieme. Nell'equilibrata e combattuta finale, disputata a Santa Maria a Monte, la compagine guidata da mister Valerio Brachini sfodera una gran bella prestazione, resta in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine ma è costretta ad alzare bandiera bianca contro il Real Livorno che si impone ai calci di rigore.



I rossoneri passano subito in vantaggio con Daniele Pianderoso. I labronici pareggiano al 5' ma al 15' il Calcetto Insieme torna avanti con Giuseppe Pianderoso. Prima dell'intervallo arriva il secondo pareggio per il Real Livorno. Nel secondo tempo i lucchesi tornano ancora avanti con Gregory Magherini ma a pochi secondi dal triplice fischio finale il Real Livorno manda il match ai supplementari. I livornesi vanno per la prima volta in vantaggio (4 a 3) ma i ragazzi di Brachini reagiscono e trovano la forza per impattare l'incontro con Daniele Pianderoso (4 a 4). Primi tre penalty senza errori per entrambe le formazioni ma al primo rigore, nella serie ad oltranza, il Calcetto Insieme fallisce mentre il Real Livorno segna e si aggiudica la Coppa Toscana. Resta un po' d'amarezza per l'epilogo della finale che, con un po' di fortuna, malizia ed esperienza in più, poteva essere vinta ma la stagione per la squadra di mister Brachini resta decisamente positiva. Un'annata ricca di soddisfazioni nella quale sono stati raggiunti obiettivi che erano impensabili ad inizio stagione.



Formazione Calcetto Insieme: Aurelio Jovani, Gabriele Biagini, Emanuele Barbato, Andrea Ramacciotti, Mattia Bernardi, Daniele Barbato, Mehdi El Bouti, Gregory Magherini, Daniele Pianderoso, Leonardo Diana, Umberto Pianderoso, Giuseppe Pianderoso. Allenatore: Valerio Brachini