Sport



Domenica torna la Lucca Half Marathon, rivoluzione sulla circonvallazione

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:10

di eliseo biancalana

Presentata stamani a Palazzo Orsetti la quinta edizione della Lucca Half Marathon: 21 chilometri e 97 metri di percorso che si snoderà, domenica 6 maggio, tra le Mura e le strade del centro storico. Per l'occasione ci saranno modifiche alla viabilità. Erano presenti alla conferenza stampa l'assessore del comune di Lucca Stefano Ragghianti e i soci di Lucca Marathon Graziano Poli e Angelo Bertuccelli.

Lo "start" sarà alle 9 sulla Mura, nei pressi della Casa del Boia, mentre il "finish" sarà a Villa Bottini, che ospiterà anche il villaggio della Lucca Half Marathon. "Sarà un grande evento, un evento che a oggi conta oltre 1200 iscritti" ha spiegato Graziano Poli. È possibile iscriversi sul sito della gara fino al giorno della mezza maratona. La Lucca Half Marathon è patrocinata dal comune capoluogo. Il circuito fa parte Criterium Podistico Toscano e la gara rientra nel programma nazionale della Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera). "I favori del pronostico anche quest'anno vanno all'Africa" ha affermato Poli, sottolineando soprattutto la presenza dell'atleta Jamali Jilali, ma non mancherà quella che ha definito "un'agguerrita concorrenza" di atleti italiani, come Alessandro Donati e Fabio Bernardi. Al femminile, i favori del pronostico vanno invece a Veronica Vannucci.

Il percorso partirà all'altezza della Casa del Boia. Gli atleti procederanno dalle Mura in senso orario, per poi scendere a Porta Santa Maria, da cui usciranno per percorrere i viali della circonvallazione in senso antiorario. Rientreranno in centro storico sempre da Porta Santa Maria e proseguiranno lungo via Fillungo verso l'incrocio con via Santa Croce, per poi immettersi in via San Nicolao e dirigersi in direzione di piazza San Francesco. Gli atleti risaliranno poi le Mura dalla salita del Baluardo San Salvatore e rifaranno lo stesso tragitto del primo giro. Al secondo giro, arrivati in via della Quarquonia, imboccheranno però via dei Bacchettoni per concludere il loro percorso a Villa Bottini. Il tempo di percorrenza previsto è di due ore e mezza, la manifestazione sarà chiusa al massimo a mezzogiorno.

Per consentire il passaggio degli atleti lungo viale Del Prete, viale Papi, viale Carducci, viale Regina Margherita, viale Giusti, viale Pacini, viale Marconi, viale Marti e viale Batoni, la circonvallazione verrà chiusa sul lato Mura urbane mentre le corsie esterne rimarranno aperte al transito dei veicoli. Gli organizzatori hanno sottolineato di aver fatto il possibile per limitare gli inconvenienti per i cittadini, ma l'assessore ha ammesso che qualche disagio per gli automobilisti sarà inevitabile.