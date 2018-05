Sport



Due sconfitte per la Libertas Femminile. Elena Bruno premiata con la sfinge d’oro al premio Fedeltà allo Sport

mercoledì, 9 maggio 2018, 08:55

Un weekend non felice per la Libertas Femminile. Sia la formazione Giovanissime che le Juniores hanno perso. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo hanno perso 7 a 0 nella prima giornata della fase nazionale, mentre il team di Elena Bruno ha impattato per 5 a 0 contro la Florentia nell’ultima giornata di Coppa Toscana. Due sconfitte che non offuscano comunque gli ottimi risultati ottenuti dalla società rossonera. Intanto lunedì sera Elena Bruno è stata premiata al premio Fedeltà allo Sport ed ha ricevuto la sfinge d’oro, nella bella manifestazione che si è svolta all’Hotel Country Club di Gragnano.

“Non è andata purtroppo bene – ha commentato Elena Burno – anche perché affrontavamo con entrambe le formazioni squadre molto toste e ben organizzate. Questo però non deve assolutamente cancellare i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora. Adesso ci concentreremo sui prossimi appuntamenti e cercheremo di portare a casa vittorie pesanti. Sono molto lusingata del premio che ho ricevuto lunedì perché è frutto di sacrifici e tante rinuncie. Mi piacerebbe che questo fosse uno stimolo per tante ragazze che si avvicinano al mondo del calcio”.