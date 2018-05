Sport



E' d'oro l'esordio di Maranello Corse nel Campionato Italiano WRC

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:36

La scuderia di Maranello conquista con il proprio portacolori Lorenzo Grani (in azione nella foto di Giovanni Tononi) una perentoria vittoria in classe R2B nel rally 1000 Miglia.

E' letteralmente una prima d'oro, quella di Maranello Corse nell'Italiano WRC. La scuderia emiliana ha fatto capolino nel campionato nazionale dedicato ai rally su asfalto come meglio non avrebbe potuto: la vittoria di classe R2B conquistata dal 24enne di Maranello Lorenzo Grani nel Rally 1000 Miglia, infatti, si è materializzata con i contorni di un autentico trionfo.

Grani, affiancato dalla garfagnina Chiara Lombardi sulla Peugeot 208 del team sassolese Bierremotorsport, ha dominato la corsa bresciana sin dalla prima prova speciale di venerdì sera. E se la leadership conquistata nella frazione-spettacolo disputata nel kartodromo di Lonato poteva essere considerata poco indicativa, a mettere le cose in chiaro ci hanno pensato le speciali (infide come non mai) sulle strade intorno a Salò, andate in scena il giorno dopo. Grani-Lombardi hanno vinto i primi quattro dei restanti otto impegni cronometrati, accumulando un vantaggio di circa un minuto sul primo inseguitore. A quel punto, Grani ha iniziato a gestire il corposo margine, accontentandosi di un secondo e due terzi posti, prima di siglare di nuovo il miglior tempo nell'ultima prova. A Grani vanno la vittoria in R2B, che vale la vetta nella Coppa R2 del Campionato WRC, nell'Under 25 e nel Trofeo Michelin R2; non meno rilevante il terzo posto tra le due ruote motrici.

"Sono ancora incredulo per questo successo – le parole di un entusiasta Grani -, maturato in una gara a me mai troppo congeniale. Mi aspettavo un confronto duro con i tanti avversari di classe, così abbiamo spinto sin dall'inizio per cercare di acquisire un buon vantaggio; nell'ultima parte di gara, considerando il margine sui rivali e qualche 'brivido' corso qua e là, abbiamo deciso di gestire il vantaggio. E' una vittoria netta, ma l'esito del 1000 Miglia non mi fa tornare con la mente ai trionfi in serie di due anni fa: non mi considero di certo il favorito al titolo di classe e continuo ad affrontare il campionato ragionando gara per gara, consapevole di dovermi confrontare con avversari di ottimo valore. Resto totalmente concentrato sui prossimi impegni, ai quali guardo con un morale decisamente alto. Vorrei ringraziare Maranello Corse per aver contribuito in modo importante a realizzare quest'ottimo inizio di stagione".