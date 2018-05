Sport



Geonova a Livorno per riscattarsi in gara-2

martedì, 8 maggio 2018, 09:43

Vincere non è mai semplice né scontato, è sicuramente più facile perdere, prova ne è la partita che la Geonova ha disputato domenica scorsa al Palatagliate contro la Pielle Livorno, perdendo gara uno, ma senza nulla togliere alle capacità e alla bravura dimostrata in campo dalla squadra labronica, la Pielle è pur sempre la stessa dei Toppo, Benini, Roljc, Dell'Agnello e compagni che l'11 Febbraio perse di dieci sempre al Palazzetto, quindi non invincibile.

Questo è lo spirito e l'idea con cui la Geonova si prepara a gara due. In una breve analisi Piazza fa la sintesi della partita appena giocata e lascia intuire quale sarà il loro atteggiamento a Livorno " è stata una gara dai diversi volti, una prima fase dove la loro aggressività l'ha fatta da padrona, una seconda dove abbiamo giocato come sappiamo e con l'atteggiamento giusto, recuperando molti punti, poi una terza fase, dove la Pielle si è fatta di nuovo molto aggressiva e noi invece, ci siamo forse inconsapevolmente rilassati"

Nei play-off non c'è tempo per guardare troppo indietro, si archivia velocemente quanto è stato e si pensa a prepararsi per il prossimo incontro, come accennato, dalle dichiarazioni del coach, traspare come imposterà la partita e quanto sia forte la voglia di riscatto " nell'ultima partita abbiamo giocato dai quindici ai venti minuti, non di più e contro la Pielle non ce lo possiamo permettere, mercoledi dobbiamo riuscire a tenere alta l'intensità di gioco per tutti i quaranta minuti, perché ancora non è finita ! "

Appuntamento fissato per tutti i sostenitori della Geonova al Palamacchia di Livorno mercoledi alle 21:15 dove si giocherà gara due delle semifinale.