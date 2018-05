Sport



Giovanissime impegnate in casa contro il Livorno

sabato, 19 maggio 2018, 12:36

In casa Libertas Femminile ultima giornata della Fase Nazionale per le Giovanissime che saranno impegnate domenica alle 11 nel derby casalingo allo stadio Comunale di Massa Macinaia contro il Livorno. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo vogliono chiudere nel migliore dei modi anche questa importante competizione, visto il bel campionato disputato che ha regalato anche tante emozioni. Continua intanto la preparazione anche per le Juniores che a breve inizieranno anche loro l’avventura nella fase nazionale.

“Con le Giovanissime – ha commentato Elena Bruno – siamo alla fine della stagione. Un anno che ci ha regalato tante emozioni. Voglio ringraziare tutte le ragazze che hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Un ringraziamento particolare anche a tutto lo staff tecnico ed in particolare a Filippo Del Carlo che ha saputo motivare sempre le nostre giocatrici”.