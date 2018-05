Il Premio Rally Automobile Club Lucca entra nel vivo: "bagarre" in alta classifica

Altri articoli in Sport

martedì, 15 maggio 2018, 15:03

Prendere dei ragazzi e trasformarli in atleti: non si tratta solamente di insegnare accortezze tecniche per la perfetta esecuzione di un esercizio, o raggiungere e mantenere un certo livello di forma fisica e muscolare. Allenare i ragazzi significa, soprattutto, insegnare la disciplina, la dedizione, la voglia di arrivare a esplorare...

martedì, 15 maggio 2018, 13:20

Dopo il primato consolidato tra le vetture GT nel Campionato Italiano Rally, il giovane lucchese ha ora in mirino una delle gare più amate in assoluto, che torna sulla scena tricolore dopo venticinque anni

martedì, 15 maggio 2018, 12:14

Al Palabowling Lucca, in via Corsica a S. Vito, lunedì scorso appena trascorso, si è svolta una giornata davvero significativa di Sport solidale ed integrazione con l'iniziativa:“Abbattiamo insieme le barriere e i birilli”

lunedì, 14 maggio 2018, 14:40

Davanti ad una buona cornice di pubblico la formazione Juniores della Libertas Femminile ha pareggiato allo stadio Porta Elisa contro il San Miniato chiudendo così con un risultato positivo la Coppa Toscana, che ha visto le ragazze di Elena Bruno protagoniste

lunedì, 14 maggio 2018, 14:23

È ufficiale, la prossima stagione non vedrà in maglia biancorossa Martina Crippa. Al capitano di mille battaglie va il più sentito ringraziamento da parte della squadra per le fantastiche cinque stagioni passate assieme e un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera

lunedì, 14 maggio 2018, 13:24

GP Parco Alpi Apuane protagonista indiscusso nel panorama delle strada in Toscana e non solo. Paul Tiongik, il forte atleta keniano in forza nel sodalizio garfagnino, si è aggiudicato consecutivamente la prove internazionali su strada di Salerno e Napoli, conquistando gli ori su entrambe le manifestazioni da dominatore