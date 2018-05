Sport



Il Rugby Lucca chiude la stagione con il Firenze 1931

venerdì, 18 maggio 2018, 10:52

Ultima fatica stagionale per il Rugby Lucca che, domenica (20 maggio) alle 15,30, ospita al Romei il Firenze 1931. Contro la formazione gigliata, prima in classifica e già matematicamente promossa in C1, i rossoneri sono obbligati a vincere e sperare nella contemporanea sconfitta dei Gispi Tigers al La Spezia. Solo con questa combinazione la squadra di mister Giovannico potrà sopravanzare proprio la formazione pratese e chiudere il campionato al secondo posto che vorrebbe dire promozione.

Dopo una prima fase di stagione esaltante che ha portato la squadra lucchese ad inanellare 13 vittorie consecutive, capitan Mei e compagni hanno subito un brutto calo nelle ultime settimane dove hanno racimolato una sola vittoria nelle ultime quattro partite, perdendo per altro lo scontro diretto con il Gispi Prato (dopo aver vinto all’andata) e scivolando dal primo al terzo posto della classifica. Un calo dovuto sicuramente ad una stagione lunga e impegnativa e all’assenza, tra infortuni e squalifiche, di diversi titolari nelle ultime settimane.

Non tutte le speranze però sono svanite: in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Gispi, Capitan Mei e compagni effettuerebbero il contro sorpasso proprio al fotofinish, chiudendo così la stagione con una meritatissima promozione. Ovviamente il pronostico vede Lucca sfavorita in questa difficile impresa: il Firenze 31, anche se già matematicamente primo, vorrà chiudere la stagione in bellezza e sicuramente non si presenterà al Romei in “clima vacanziero”. Dall’altra parte i Gispi Tigers, impegnati sul difficile terreno del Golfo Poeti dove anche Lucca è caduta la scorsa domenica, daranno il tutto per tutto per rimanere al secondo posto.

Appuntamento al Romei dunque per questo finale di stagione al cardiopalma.