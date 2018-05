Il Santa Maria del Giudice vince il campionato di II^ serie

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 maggio 2018, 08:45

Weekend impegnativo per la Libertas Femminile che affronterà due match molto importanti. Si parte sabato con le Juniores che allo stadio Porta Elisa, con ingresso unico ad 1 euro, affronteranno nell’ultima giornata di Coppa Toscana alle 15,30 il San Miniato

giovedì, 10 maggio 2018, 23:12

Il San Lorenzo a Vaccoli si è aggiudicato il primo memorial Simone Rocchiccioli, dopo aver battuto il Monte San Quirico. La partita di calcio a 5 si è disputata al campino dell'impianto polivalente di Pontetetto, in via Pattana

giovedì, 10 maggio 2018, 14:01

Una vittoria per fare il paio con la grande affermazione nel derby di domenica scorsa con il Pisa, e per concludere bene un campionato iniziato male, ma che ha poi regalato molte emozioni e parecchie soddisfazioni alla società del presidente Marco Chiocchetti.

giovedì, 10 maggio 2018, 12:35

La Sfinge d'Oro per il ciclismo italiano quest'anno non poteva andare in mani migliori di quelle di Marco Villa, un uomo che per il ciclismo su pista ha fatto storia, prima come corridore e poi, ancor più, come tecnico della nazionale italiana

giovedì, 10 maggio 2018, 12:14

Dalla prima all'ultima delle trenta giornate di campionato è rimasta sempre in testa alla classifica e domenica ha vinto in trasferta a Lammari per 3 a 1 guadagnandosi così meritatamente il passaggio nella categoria di Eccellenza. Di quale squadra stiamo parlando? Del Vorno, naturalmente

giovedì, 10 maggio 2018, 11:35

Tante emozioni il 5 e 6 maggio per i marciatori Antraccoli. Emozioni forti per chi si è cimentato nelle gare di endurance e di velocità ed ha centrato i traguardi prefissati ed altrettanto forti per coloro che con impegno hanno cercato di centrarli ma per qualche motivo non ce l’hanno...