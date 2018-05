Sport



Kourtney Treffers il primo colpo della Gesam Gas & Luce

sabato, 5 maggio 2018, 13:12

È ufficiale l'acquisto dell'ala pivot Kourtney Treffers per la stagione 2018/2019 del Basket Le Mura.

Nata a Den Helder in Olanda l'8 agosto del 1994, Treffers è reduce da due ottimi campionati disputati nelle file del Sleza Wroklaw con cui ha vinto il titolo di Polonia nella stagione 2016/2017 e raggiunto la terza piazza nel campionato appena terminato.

Cifre importanti per l'olandese che nell'ultima stagione ha chiuso a 10.1 punti e 6.4 rimbalzi in 23 minuti di utilizzo in campionato e 11.3 punti e 6 rimbalzi in 22 minuti in Eurocup.

La sua carriera europea inizia in Spagna nel 2011/2012 con la maglia del Rivas.

Nella stagione seguente arriva in Italia dove veste per 4 campionati la casacca della Polisportiva Battipagliese.

Proprio in Campania Kourt si mette in mostra con cifre sontuose contribuendo nella stagione 2013/2014 alla promozione in massima serie di Battipaglia con 20.3 punti e 12.2 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe.

Ottimo anche il suo impatto con la A1 dove colleziona due stagioni in doppia doppia di media, 12 punti e 10.1 rimbalzi nel suo primo campionato, e addirittura 14,5 punti e 10.5 rimbalzi col 52% nel tiro da 2 punti.

Tra i suoi riconoscimenti spicca la presenza nel quintetto ideale degli Europei U18 nel 2012.