Sport



La fiaccola dei Giochi Nazionali Special Olympics fa tappa nella città di Lucca

domenica, 13 maggio 2018, 15:30

Il “Torch Run” ovvero la fiaccola che preannuncia i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, che si terranno quest’anno a Montecatini, fa tappa, sabato 19 maggio, nella città di Lucca e proseguirà il giorno successivo nella città di Capannori e transiterà anche nella terra del Tau ad Altopascio. Per quanto riguarda Lucca l’iniziativa prende il via alle ore 9:30 momento in cui si terrà il raduno dei tedofori presso le mura urbane in partenza dal baluardo San Salvatore con percorrenza della cinta muraria in senso antiorario fino alla scesa dal piazzale Vittorio Emanuele (Caffè delle Mura); alle ore 11 è previsto l’arrivo della torcia in piazza San Michele (dopo aver già toccato le città di Firenze il 16 maggio, Prato 17 maggio e Pistoia 18 maggio), ad attendere la torcia saranno presenti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, le associazioni sportive e di volontariato, gli sbandieratori e musici e tutto quanto serva per animare e rendere indimenticabile l’evento. Dopo i saluti delle autorità ci sarà l’emozionante cerimoniale di accensione del tripode. La torcia proseguirà in lucchesia passando, come detto, anche da Capannori e Altopascio e continuerà la sua corsa attraversando: Collodi, Pescia, Uzzano, Borgo a Buggiano, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Chiesina, Ponte Buggianese, arrivando il 5 giugno all’ ippodromo Sesana di Montecatini per la cerimonia di apertura dei giochi. Evento a cui parteciperanno a rappresentanza della nostra città, gli atleti della squadra de L’Allegra Brigata presente con 21 atleti che parteciperanno in due discipline: bowling con 12 e nuoto con 9, accompagnati da sette persone tra tecnici e volontari e al seguito tanti genitori e amici che verranno a sostenerli con un tifo sportivo.



"I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, - spiega– spiega la coordinatrice tecnico del team lucchese e direttore provinciale Special Olympics, Claudia Maiorano - in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole rappresentano il più grande evento nazionale di sempre, per numeri di atleti coinvolti e discipline sportive proposte. Questa manifestazione giunta alla XXXIV.a edizione, coinvolgerà oltre 3mila atleti, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in ben 19 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennis tavolo. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 sono sostenuti con un contributo del Ministero per lo Sport che ha anche concesso il patrocinio all’evento che sarà realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Montecatini Terme, dalla Regione Toscana, da Toscana Promozioni, da Coca-Cola, Mitsubishi Electric – Filiale Italiana, iZilove Foundation, Fondazione Vodafone Italia, Adidas e Confindustria Toscana Nord. Prima dei giochi stessi la nostra regione sarà attraversata dal “Torch Run” che è il principale evento di carattere internazionale, nato nel 1968, che tradizionalmente precede ed inaugura i Giochi Special Olympics. Il Torch Run è una corsa a staffetta che vede come protagonisti atleti e rappresentanti delle forze dell’ordine che scortano la “Fiaccola della Speranza” fino alla cerimonia di apertura dei “Giochi” che si terranno a Montecatini dal 5 Giugno. La Torcia, simbolo olimpico per eccellenza, è metafora di pace e solidarietà e gli atleti che scortano con orgoglio la Torcia diventano i “Custodi della Fiaccola”. Il passaggio del Torch Run, celebrato in ogni sua tappa, rappresenta un’occasione per annunciare i “Giochi” e preparare le comunità ad accogliere e celebrare gli Atleti Special Olympics; tantissimi i partecipanti e migliaia gli studenti che usualmente scendono in piazza per salutare questo straordinario evento".