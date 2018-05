Sport



La Fiorentina perde e saluta l'Europa, per il Cagliari salvezza più vicina

domenica, 13 maggio 2018, 23:46

di marco materassi

Amaro epilogo per la Fiorentina che sconfitta per uno a zero dal Cagliari vede svanire le residue speranze di conquistare l'Europa. Per il Cagliari tre punti importantissimi che consentono ora agli isolani di vedere più vicino il traguardo della salvezza. I tanti tifosi, oltre trentamila, accorsi oggi al Franchi, speravano in un esito diverso, perché le premesse erano più che buone: il buon momento della squadra, la carica dei tifosi, la possibilità di giocarsi l'Europa, un avversario che non vinceva da tante partite.



C'erano tutte le premesse, il buon momento, la carica dei tifosi, l'importanza della posta in palio, un avversario in crisi che non vinceva da tante, il campo invece ha detto un'altra cosa. Ha detto che la squadra, forse schiacciata dalla pressione, non ha quasi giocato, pochi i tiri, pochissime anche le potenziali occasioni da gol. Una prestazione incolore, che ha permesso ad un volitivo e grintoso Cagliari di cogliere una meritata vittoria e di sperare in una salvezza che pareva invece molto difficile.



Oggi nessuno si è salvato tra i viola, gli unici forse il Cholito Simeone e Federico Chiesa, gli ultimi ad arrendersi, gli ultimi che hanno cercato fino in fondo a cercare quel guizzo, quella rete che avrebbe permesso per una settimana di continuare a sognare.Eppure nonostante la sconfitta, nonostante la delusione, il pubblico ha applaudito all'uscita dal campo Pioli e tutti i suoi ragazzi.La gente ha apprezzato questa squadra, ha amato questi ragazzi, che dopo la scomparsa del proprio capitano, sono diventati una "squadra" quasi imbattibile, dal carattere d'acciaio, capace di scalare montagne e di cercare una rimonta che ad un certo punto pareva davvero possibile.



Oggi purtroppo quella speranza è finita, ma niente e nessuno potrà togliere dal cuore e dalla mente dei tanti tifosi viola, questa formazione, questi ragazzi diventati uomini all'improvviso. Qualcosa si è creato già quest'anno, qualcosa andrà fatto, sicuramente per migliorare questo organico, sapendo che da lassù anche oggi Davide Astori ha regalato ai suoi compagni, pur delusi e sconfitti, il suo radioso sorriso.