La Michela Fanini protagonista in Ucraina

Altri articoli in Sport

mercoledì, 16 maggio 2018, 12:49

Il Basket Le Mura è orgoglioso di ospitare sabato 19 maggio al PalaTagliate di Lucca, palla a 2 alle ore 18:00, la sfida che vedrà opposte la Alpo Bk Villafranca alla Infinity Bio Faenza. Ad affrontarsi sono le vincenti dei play-off dei gironi nord e sud di serie A2 (Alpo...

martedì, 15 maggio 2018, 17:34

Un fine settimana da dimenticare per le 5 squadre delle Nuove Pantere. Perdono infatti per la prima volta in questo campionato, e solo per un punto di differenza, le ragazze dell'under 21 in una partita aperta fino all'ultimo inning

martedì, 15 maggio 2018, 15:03

Prendere dei ragazzi e trasformarli in atleti: non si tratta solamente di insegnare accortezze tecniche per la perfetta esecuzione di un esercizio, o raggiungere e mantenere un certo livello di forma fisica e muscolare. Allenare i ragazzi significa, soprattutto, insegnare la disciplina, la dedizione, la voglia di arrivare a esplorare...

martedì, 15 maggio 2018, 13:20

Dopo il primato consolidato tra le vetture GT nel Campionato Italiano Rally, il giovane lucchese ha ora in mirino una delle gare più amate in assoluto, che torna sulla scena tricolore dopo venticinque anni

martedì, 15 maggio 2018, 12:14

Al Palabowling Lucca, in via Corsica a S. Vito, lunedì scorso appena trascorso, si è svolta una giornata davvero significativa di Sport solidale ed integrazione con l'iniziativa:“Abbattiamo insieme le barriere e i birilli”

martedì, 15 maggio 2018, 11:48

La serie rallistica provinciale ufficializza le proprie classifiche a margine del Rally della Valdinievole, andato in scena ad inizio maggio. A comandare tra i piloti, Dario Bertolacci e Roberto Marchetti. Tra i "codriver", primato provvisorio per Alessio Pellegrini