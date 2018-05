Lunedì 7 maggio al Country Club la consegna delle sfingi d'oro in un clima... mondiale

Altri articoli in Sport

giovedì, 3 maggio 2018, 12:13

Primo maggio la Festa del lavoro o dei lavoratori, onorata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa, i marciatori e atleti dell’ Asd marciatori Antraccoli hanno festeggiato correndo sia nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese a Montemagno che in...

giovedì, 3 maggio 2018, 10:30

L'atleta non vedente Stefano Gori, grazie alla sue frequenti visite nelle scuole, durante la quale incontra studenti per dimostrazioni, conferenze e dibattiti sull'attività paralimpica, ha ricevuto questa settimana l'onorificenza di Ambasciatore dello Sport per il Comune di Sant'Antonino Susa

giovedì, 3 maggio 2018, 08:52

Finalmente arrivano i successi anche da parte delle due squadre senior che mancavano dall'inizio del campionato iniziato ormai circa un mese fa. I ragazzi della serie C di baseball conquistano una netta vittoria sul campo Comunale Apuzzo contro il B.C. Siena con il punteggio di 15-8

mercoledì, 2 maggio 2018, 22:16

La scuderia emiliana porta in gara due piloti con solidi trascorsi agonistici ma di fronte ad una serie di ‘prime volte’: i lucchesi Luca Pierotti e Manuela Milli, all’esordio sulla Peugeot 207 di classe S2000, puntano ad un buon piazzamento tra i primi dieci, mentre il loro concittadino Giuseppe Perna,...

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:40

Le tappe in programma di questo Tour Rhone Alpes Isére saranno 4, su percorsi impegnativi ma non impossibili per gli atleti di Amore & Vita – Prodir. Ci sarà anche il velocista lettone Maris Bogdanovics, che ritorna alle corse in maglia A&Vdopo un periodo di impegni in Polonia, Belgio e...

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:52

Dopo il prematuro ritiro al Rally Sanremo, il driver lucchese intende sfruttare al meglio la corsa più antica del mondo per accorciare le distanze nella classifica del Campionato Italiano Asfalto