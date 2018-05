Sport



Maranello Corse cala la cinquina al via dell’Appennino Reggiano

martedì, 1 maggio 2018, 22:46

Roberto Vellani, al via della gara di casa per cercare la fuga nel Campionato Regionale, ‘capitano’ di una squadra che annovera anche i giovani rampanti Alex Beggi, Marco Arati e l’esordiente Davide Gianaroli. Tra le auto-storiche, il comasco Jacopo Civelli con Daniele Benedetti.

Quattro equipaggi in cerca di… autorevole prestazione. Maranello Corse porterà al via del 39° Rally Appennino Reggiano un poker di vetture, affidandole a piloti dalle esperienze molto diverse ma accomunati dal comune desiderio di arrivare alla bandiera a scacchi con qualcosa d’importante tra le mani.

A capitanare idealmente la scuderia emiliana sarà l’esperto pilota di Quattro Castella Roberto Vellani. Reduce dal tonico argento del Rally della Romagna, il 54enne reggiano affronterà le prove speciali di casa con l’intento di agguantare la testa del Campionato Regionale Acisport; obiettivo possibile, considerando le ben note qualità del pilota (campione in carica della serie federale), l’affiatamento con l’esperto navigatore di Pavullo Luca Amadori e la competitività della Peugeot 208 preparata dalla lucchese MM Motorsport. Tuttavia, al rally reggiano prenderanno parte altre dieci vetture di classe R5, tutte affidate a piloti di buon valore e dalla solida esperienza, per cui è evidente come Vellani-Amadori dovranno lottare con il coltello fra i denti per svettare.

Non meno interessante sarà la gara di Alex Beggi, all’esordio su una Peugeot 207 di classe S2000 di Miele. Il 25enne talento di Fiorano Modenese, sempre molto veloce nelle poche occasioni nelle quali ha avuto modo di correre sinora (da antologia il terzo posto assoluto al Rally Città di Modena dello scorso anno, al quale si riferisce la foto di Massimo Carpeggiani), è chiamato ad una sorta di prova di maturità: il salto in classe S2000 è di quelli impegnativi ed il giovane modenese – affiancato dall’aretino Filippo Alicervi – dovrà prima di tutto prendere confidenza con una vettura altamente professionale e complessa. Per lui, dunque, non ci saranno obiettivi specifici di classifica, pur se un piazzamento nella top-10 non è traguardo al di fuori della portata del figlio d’arte.

E’ una prima volta anche per il 25enne di Toano Marco Arati. Sempre affiancato dal coetaneo navigatore di Castelnovo Monti Davide Fontana, il giovane reggiano disputerà il rally di casa al volante di una Renault Clio Williams (classe Prod E7) della Teknocar. Lo scorso anno, con un’auto di categoria inferiore, i due furono protagonisti di un’ottima prestazione, all’Appennino Reggiano; stavolta, l’imperativo è vedere il traguardo, cercando di migliorare il feeling con la vettura e, di riflesso, le prestazioni, nel corso della gara.

Non senza emozione, Maranello Corse porterà all’esordio assoluto il 19enne di Maranello Davide Gianaroli: figlio d’arte (papà Antonio vanta buoni trascorsi e, a sua volta, non disdegna tutt’ora di mettersi occasionalmente al volante), Davide si presenterà al via della sua prima prova speciale con la Opel Corsa GSI di famiglia (classe A6), affiancato dall’esperto navigatore compaesano Mirco Grisendi. Mai come in questo caso, dunque, si può ben dire che per Davide sarà un successo arrivare alla bandiera a scacchi di San Polo d’Enza, domenica pomeriggio, dopo aver ‘vinto’ le tante insidie di un rally di oltre 325 chilometri, 99 dei quali suddivisi nei nove round cronometrati.

Ci sarà una vettura griffata Maranello Corse anche nel 1° Rally Appennino Reggiano (che si differenzia da quello moderno perché disputerà una prova in meno, per 85 km cronometrati e 300 totali): si tratta della Suzuki Swift del lariano Jacopo Civelli, affiancato per l’occasione dal geminiano Daniele Benedetti. I due correranno nel 4° Raggruppamento, come unici rappresentanti della classe A/1300cc.