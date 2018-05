Sport



Nuove Pantere: in campo solo le senior

venerdì, 18 maggio 2018, 17:44

Questo fine settimana vede giocare solo 2 squadre su 5 in vista del raduno del 20 maggio per le Rappresentative Regionali finalizzato alla partecipazione al Torneo delle Regioni in Friuli dal 21 al 24 giugno.

La serie C di Baseball del manager La Rosa giocherà contro lo Junior Firenze in casa alle ore 15:00 al campo comunale Apuzzo dell'Acquedotto. Le due squadre non stanno passando un buon momento e vivono nella parte più bassa della classifica. Una partita importante, quindi, per tentare di portare a casa un'altra vittoria in una partita giocata ad armi pari.

Gioca invece una partita molto difficile la Serie B di softball del manager Marco Simi che dovrà vedersela con le forti Blue Girls fuori casa alle ore 11:00 nel bel campo di Pianoro a Bologna. Una squadra formata da ragazze giovani con forti mazze che senz'altro si gioca la qualificazione ai play off.