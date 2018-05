Sport



Ottimi risultati per il team ASD Lucca Marathon

giovedì, 17 maggio 2018, 16:00

Quello trascorso è stato un fine settimana pieno di ottimi risultati per il team ASD Lucca Marathon.

Sabato nella consueta "Rossini Corre", buone prestazioni per Andrea Marsili, 7° assoluto e 1° di categoria, e Mauro Paolinelli, 24° e 4° di categoria. In evidenza anche Marco Osimanti (38° e 8° di cat.), Paolo Cogilli (58° e 19° di cat.) e Flavia Cristianini (15° e 10 di cat.). In classifica anche Giorgio Puccetti, che ha partecipato senza forzare il ritmo. Domenica si è svolta invece a Camaiore, la "Corsa storica dei frati", su un percorso molto impegnativo ed insidioso. Gli atleti del Baluardo hanno ben figurato, con Alessandro Ristori, 5° assoluto e 1° di categoria, e Flavia Cristianini, 5° assoluta e 2° di categoria. Bene anche Mauro Paolinelli (23° e 5° di cat.) Paolo Cogilli (35° e 27° di cat.) e Roberto Di Muro (44 e 11° di cat.).

Un encomio particolare per gli "Stakanovisti" Flavia, Paolo e Mauro, che in 12 ore hanno corso entrambe le gare!

Ottimi risultati quindi per la squadra che, dopo aver smaltito le fatiche per l'organizzazione della "Lucca Half Marathon", si getta a capofitto nelle gare competitive toscane e non.