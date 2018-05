Sport



Pugilistica Lucchese: ottimi risultati a Livorno per Frugoli e Buhs, Micheletti a Navacchio perde

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:35

Un altro fine settimana decisamente impegnativo per i pugili lucchesi, a Livorno si fanno valere Lorenzo Frugoli e Buhs Chinedu mentre sabato 5 a Navacchio Alessio Micheletti perde ai punti.

Sabato sera 5 maggio presso la sala della scherma a Navacchio ( Pisa ) il senior Alessio Micheletti accompagnato dal tecnico Massimo Giuliano ha affrontato al limite dei 64 kg il pugile Andrea Bellomo della Pugilistica Cascinese , Micheletti sceso di categoria ha fatto vedere dei miglioramenti ma ha perso ai punti complice anche un richiamo subito nella seconda ripresa ( più volte avvertito dall’arbitro ) per colpi non girati , l’incontro ha fasi alterne era ancora in equilibrio e nonostante la terza ripresa fatta in attacco da Micheletti di misura il verdetto è andato a Bellomo.

Domenica pomeriggio presso il Centro Commerciale Ipercoop “ Fonti del Corallo “ a Livorno di fronte ad un numeroso pubblico ovviamente a favore dei pugili labronici i due pugili lucchesi impegnati si sono ben comportati portando a casa due ottime vittorie : Lorenzo Frugoli per la categoria dei 66 kg Junior ha affrontato il livornese Bartorelli ( Spes Fortitude Livorno ) ragazzo più grande di età ( youth ) ed ha vinto ai punti , dopo una prima ripresa equilibrata Frugoli ha preso in mano il match aumentando ritmo ed azioni soprattutto nella terza vinta chiaramente ,per Frugoli un ritorno al successo dopo un inizio di stagione un po’ incerto ( anche a Lucca il 22 Aprile non aveva fornito una prova in linea con il suo reale valore ) .

La stagione stà entrando nel vivo e soprattutto a Giugno e Luglio terminata l’attività scolastica Frugoli potrà fare esperienza per arrivare poi a fine settembre pronti per i Campionati Toscani.

Convincente vittoria per Buhs Chinedu , ragazzo nigeriano che ha trovato nella Pugilistica lucchese un ulteriore motivo per stabilirsi nella nostra città essendo un rifugiato , fisico statuario milita nella categoria dei 75 kg senior : a Livorno ha battuto ai punti dopo una bella battaglia David Brongo dell’Accademia dello Sport Livorno , partito forte e deciso il pugile allenato da Monselesan ha messo al sicuro le prima due riprese e nella terza ha contenuto gli assalti di un Brongo incitato a gran voce dai suoi tifosi deciso a capovolgere le sorti del match , Buhs si è difeso con ordine rispondendo anche con colpi di pregevole fattura , al verdetto per lui la meritata vittoria.