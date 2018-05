Sport



Rugby Lucca, a La Spezia per mantenere vive le speranze promozione

sabato, 5 maggio 2018, 12:13

Dopo la deludente sconfitta nello scontro diretto contro i Gispi Tigers della scorsa settimana che ha fatto scivolare la squadra dal primo al terzo posto, per il Rugby Lucca che si appresta ad affrontare la trasferta di La Spezia c’è un solo obiettivo: tornare alla vittoria. La squadra di mister Giovannico sarà infatti impegnata domenica (6 maggio) sul terreno del Golfo dei Poeti ad avrà un solo risultato utile a disposizione per mantenere vive le proprie speranze di promozione.



A sole due giornate dal termine della stagione Lucca non è più padrona del proprio destino: l’unica possibilità per capitan Mei e compagni è quella di vincere le partite rimanenti (tra cui lo scontro diretto casalingo contro il Firenze 1931) e sperare che i Gispi Tigers ne perdano almeno una. In caso contrario, Lucca dovrà rimandare i sogni di gloria alla prossima stagione.

Il XV lucchese si avvicina alla prima di queste due sfide decisive non al top della forma. I problemi in prima linea che hanno determinato in buona parte la sconfitta di Prato ancora persistono. I rossoneri dovranno dare qualcosa in più per sopperire alle assenze dei compagni e mantenere accesa la fiammella della speranza.

I precedenti pendono nettamente a favore dei rossoneri con tre vittorie in altrettante sfide (2 in regular season, più quella nel girone d’andata della poule promozione). La sfida però è tutt’altro che scontata. La partite con la formazione spezzina sono sempre state molto equilibrate e Lucca è riuscita ad imporsi solo grazie al proprio maggiore tasso tecnico. Sarà proprio questo, probabilmente, il punto su cui si deciderà l’incontro: contro due ottime difese, ad avere la meglio sarà chi saprà sbagliare meno, finalizzando al meglio le occasioni che saprà crearsi.