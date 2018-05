Sport



Rugby Lucca cade a La Spezia

martedì, 8 maggio 2018, 11:05

Il Rugby Lucca torna dalla trasferta di La Spezia con le ossa rotte. Quella contro il Golfo Poeti infatti non era una sfida come le altre. Dopo la sconfitta di Prato di settimana scorsa, rappresentava al contrario l’ultima spiaggia per gli uomini di mister Giovannico. Una vittoria era l’unica opportunità per mantenere vive le speranze promozione e giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima sfida in casa contro il Firenze 1931. Invece, capitan Mei e compagni hanno rimediato una sconfitta che, per come è arrivata, ha lasciato davvero l’amaro in bocca. La squadra lucchese è stata infatti pesantemente penalizzata da un arbitraggio a dir poco non all’altezza.

I fischi avversi non possono certo rappresentare un alibi nel rugby e va detto che Lucca comunque non aveva disputato una delle sue migliori uscite. Spiace però che, a due giornate dal termine della stagione e con una promozione in ballo, una squadra debba essere così pesantemente penalizzata. Probabilmente la formazione lucchese avrebbe perso lo stesso ma in questo modo, restano molti rimpianti e soprattutto la convinzione negli atleti che con un altro direttore di gara le cose sarebbero potute andare diversamente. Spiace soprattutto, tra le fila lucchesi, anche per la contemporanea sconfitta dei Gispi Tigers: in caso di vittoria i lucchesi sarebbero tornati al secondo posto della classifica che avrebbe garantito la promozione. Invece è arrivata una sconfitta, la seconda consecutiva e la terza in tutta la stagione. Tanto basta per estromettere i rossoneri, almeno virtualmente, dal discorso promozione.

E dire che Lucca aveva disputato una buona partita. I rossoneri erano riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale grazie alle mete di Gonella (il migliore dei suoi) e Chiocca. Nel quarto finale della gara c’è però stato un netto cola fisico da parte dei lucchesi (una costante delle ultime settimane) che, unito a qualche chiamata arbitrale molto discutibile, ha permesso ai liguri di operare il contro sorpasso, fino al 20-12 finale.

Ora per Lucca non resta altro da fare che cercare di ottenere una vittoria nell’ultima sfida in casa, il 20 maggio, contro il Firenze capolista e sperare in un nuovo passo falso dei Gispi Tigers proprio contro il Golfo Poeti, in un curioso intreccio di destini.