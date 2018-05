Sport



Semifinale Play-off, Geonova sconfitta in gara uno contro la Pielle

domenica, 6 maggio 2018, 21:29

Geonova – Pielle Livorno 1/3 Semifinale Play-off

19/29 – 23/18 – 22/21 – 10/21

19/29 – 42/47 – 64/68 – 74/89

Geonova: Danesi 13, Balducci 2, Loni 17, Russo , Daniel 7, Del Debbio 7, Lombardi , De Falco 8, Pierini , Romano 20, Pantera. All.Piazza Ass. Puschi

Pielle Livorno: Massoli , Burgalassi 17, Malvone 13, Toppo 16, Cianetti , Capobianchi , Dell'Agnello 19, Roljic 6, Venditti , Benini 15, Buzzo 3 All. Da Prato Ass. Fini

Palla a due e possesso Geonova, Romano infila subito da tre e Benini risponde, il capitano Loni replica da due.

Partita iniziata con ritmi decisamente sostenuti e giocata a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte, a tre minuti dall'inizio la Pielle prova già a scappare 7/12 il punteggio, Pielle con una marcia in più in questa fase di gioco con Toppo ripetutamente a canestro, portando la squadra sull'11/25, in chiusura di quarto Daniel accorcia dai liberi e fissa il risultato sul 19/29.

Si va per il secondo quarto e si gioca sempre ad alti regimi, Geonova che ancora deve trovare le soluzioni giuste per arrivare a canestro, contro una aggressiva Pielle.

Il vantaggio degli ospiti a quattro minuti del secondo tempino è sul più tredici, in campo aumenta il numero dei falli e il gioco è molto frammentato, la Pielle negli ultimi due minuti non è andata a segno, mentre per la Geonova Danesi accorcia le distanze con un canestro da due.

A riaccendere il gioco ci pensa il solito Toppo, il tabellone scorre, la Pielle continua nel suo forcing, ma la Geonova ha cominciato a prendergli le misure, si va al riposo con i bianco/rossi che sono entrati in scia ai livornesi 42/47 e tutti negli spogliatoi.

Si riprende a giocare e le danze le apre Danesi, poi Loni, Romano, subito dopo sigla il sorpasso, con una bomba da tre, ancora Romano dai liberi per altri due punti, nella ripresa è la Pielle che non riesce a trovare la via del canestro, dando segni di un eccessivo nervosismo, Benini rimedia un tecnico e Romano dalla lunetta realizza, 54/51 dopo i primi cinque minuti della ripresa.

I labronici però non demordono e si riagganciano con Dell'Agnello, sempre di Dell'Agnello il successivo canestro per il controsorpasso 58/60, dopo sette minuti di gioco del terzo periodo, pochi canestri in questa fase di gioco e Pielle che continua a mantenere un leggero margine di vantaggio, andando all'ultimo riposo sul 64/68.

Squadre in campo per l'ultimo quarto, si gioca sempre su ritmi molto alti, Del Debbio va a canestro e accorcia, Pielle che va ai liberi rendendo vani i due punti appena realizzati, la Geonova ora è sotto di cinque lunghezze dopo tre minuti di gioco.

Momento no per i padroni di casa, e Pielle che ne approfitta portandosi sul più quindici a cinque dal termine, si continua a giocare, ma per la Geonova il canestro sembra stregato, abbassando fortemente le medie al tiro.

Ultimi due minuti di gioco e il solco scavato dai labronici non lascia più molte speranze, ormai è già tempo di pensare alla partita di mercoledi prossimo al Palamacchia dove i lucchesi proveranno a pareggiare i conti con la Pielle, finale al Palatagliate, Geonova – Pielle 74/89