Soddisfazioni per Maranello Corse al Rally della Valdinievole

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:35

Un altro fine settimana decisamente impegnativo per i pugili lucchesi , a Livorno si fanno valere Lorenzo Frugoli e Buhs Chinedu mentre sabato 5 a Navacchio Alessio Micheletti perde ai punti

mercoledì, 9 maggio 2018, 08:55

Un weekend non felice per la Libertas Femminile. Sia la formazione Giovanissime che le Juniores hanno perso. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo hanno perso 7 a 0 nella prima giornata della fase nazionale, mentre il team di Elena Bruno ha impattato per 5 a 0 contro la Florentia...

martedì, 8 maggio 2018, 12:48

Le parole ormai sono finite, non si può più trovare aggettivi per descrivere quello che ogni anno Valter Nieri riesce ad organizzare. Sembra impossibile ma ogni edizione regala qualcosa di diverso, di speciale, di inaspettato, e così è stato anche per la 22a edizione del premio Fedeltà allo sport

martedì, 8 maggio 2018, 12:29

A Fucecchio il Debha Team si aggiudica nuovamente i gradini più alti del podio, buone le premesse per lo Special Event Coppa Italia

martedì, 8 maggio 2018, 11:31

Eccellenti le performance di Gabburo e Stussi nella corsa a tappe francese, mentre Freuler resta al comando della Coppa di Svizzera

martedì, 8 maggio 2018, 11:05

Amara sconfitta in Liguria per gli uomini di mister Giovannico che quasi certamente devono dire addio ai sogni promozione