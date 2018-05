Sport



Successo per la sfida di bowling "Abbattiamo le barriere"

martedì, 15 maggio 2018, 12:14

Al Palabowling Lucca, in via Corsica a S. Vito, lunedì scorso appena trascorso, si è svolta una giornata davvero significativa di Sport solidale ed integrazione con l'iniziativa:“Abbattiamo insieme le barriere e i birilli”. L’Associazione Sportiva Dilettantistica L’Allegra Brigata (sodalizio sportivo, nato nel 2010, rivolto in particolare alle persone con difficoltà intellettive e relazionali dove si vive lo sport come mezzo efficace per esprimere al meglio le potenzialità delle persone) e il Centro Provinciale Libertas insieme agli amministratori dei Comuni di Capannori e Lucca e agli studenti delle scuole superiori lucchesi (con cui L’Allegra Brigata collabora per la alternanza scuola-lavoro) del Liceo Sportivo, Pertini e Machiavelli, tutti a giocare a bowling per l’inclusione, perché certi temi vanno ben oltre gli schieramenti politici. Prima dei giochi la coordinatrice tecnico del team lucchese e direttore provinciale Special Olympics, Claudia Maiorano ha fatto una breve presentazione del gruppo partito otto anni fa con 10 atleti e un solo sport, il nuoto ed oggi conta ben 32 ragazzi agonistici e non solo, e diverse discipline sportive tra cui oltre al nuoto: bowling, calcetto e attività motoria, trekking, sci di fondo, basket, bicicletta ed altro. La società in questi anni è riuscita inoltre a farsi conoscere a livello sia Nazionale partecipando con successo ai vari campionati Italiani Estivi ed Invernali che Mondiale. Quest’ultimo perché gli atleti lucchesi si sono fatti onore tanto da essere chiamati nel team Azzurro e a vestire la maglia dell’Italia sono stati: Manuel Ricci nella squadra di bowling agli Special Olympics World Games di Los Angeles 2015, Matilde Zipoli e Luciano Ragghianti e Samantha Incrocci (convocata come riserva) nello sport invernali agli Special Olympics World Winter Games Austria 2017 e a cui va ad aggiungersi una nuova convocazione quella di Marina Petri che volerà verso Abu Dhabi per rappresentare il nostro tricolore nella disciplina del bowling ai Mondiali 2019.

Tornando invece sulle piste sanvitesi, sono scesi per un intero pomeriggio, fino alle ore 19, squadre miste formate con gli atleti lucchesi special olympics, dai comunali che sono stati una folta schiera circa una trentina hanno aderito all’evento e studenti, ben disposti ad abbattere con una boccia i 10 birilli di ogni pista ed al tempo stesso l’impegno ad abbattere le barriere sia fisiche che culturali che ancora resistono nei confronti di persone disabili. Al termine un rinfresco per tutti e poi è stata consegnata una targa di riconoscimento ai due comuni ritirata dai presidenti dei consiglio. Non ci sono state classifiche di sorta, ma tanto gioco e divertimento, con lo scopo finale di diffondere la missione dell’associazione L’Allegra Brigata, essendo referenti del territorio, di far conoscere il lavoro costante per l’inclusione, l’autonomia e lo sviluppo delle capacità relazionali dei ragazzi e anche sensibilizzare per il coinvolgimento delle istituzioni nelle tematiche della disabilità.