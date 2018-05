Superba Lazzini a Pontassieve, Simi protagonista al Giro degli Etruschi

Altri articoli in Sport

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:52

Dopo il prematuro ritiro al Rally Sanremo, il driver lucchese intende sfruttare al meglio la corsa più antica del mondo per accorciare le distanze nella classifica del Campionato Italiano Asfalto

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:10

Domenica 6 maggio torna in città la Lucca Half Marathon. I preparativi fervono per una competizione che vede arrivare atleti da tutto il continente e addirittura dall’Australia. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:23

Gran bel momento per la "Michela Fanini" di patron Brunello Fanini che nelle ultime settimane ha raccolto una serie impressionante di piazzamenti a giro per l'Europa

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:24

A San Leonardo in Treponzio sono state oltre 180 le ginnaste che hanno dato vita questo weekend alla due giorni del campionato regionale sullo sfondo dei colori AICS, gara valevole come Finale di campionato, ma soprattutto banco di prova per l'ancor più importante appuntamento nazionale, previsto per il prossimo giugno

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:36

La scuderia di Maranello conquista con il proprio portacolori Lorenzo Grani (in azione nella foto di Giovanni Tononi) una perentoria vittoria in classe R2B nel rally 1000 Miglia

martedì, 1 maggio 2018, 22:50

Tra allenamenti di spessore (12 km per la città con il Re delle 100 km, Giorgio Calcaterra, di cui si è parlato in un precedente articolo), gare competitive e non competitive ricche di emozioni, nonché la premiazione del Trofeo Podistico Lucchese 2017 che ci ha visto ancora protagonisti e di...