Tanta gente ed emozioni alla Lucca Half Marathon: Alessandro Donati e Veronica Vannucci i vincitori

domenica, 6 maggio 2018, 14:10

di simone pierotti

Esito davvero avvincente per la Lucca Half Marathon che ha visto addirittura quattro atleti contendersi la vittoria per pochi metri. Una volta tanto, atleti italiani protagonisti, con Alessandro Donati dell’Atletica MDS Panaria che si aggiudica la gara con il tempo di 1:14:11, solo 3 secondi prima del giovane Niccolò Fazzi del G.P. Parco Alpi Apuane con il tempo di 1:14:14. 3° posto per Enrico Angelucci (Smacliberty) 1:14:18, e 4° Andy Dibra (Il Fiorino) 1:14:23.

In campo femminile vince ancora una delle atlete toscane più in forma del momento, Veronica Vannucci dell’Atletica Castello con il tempo di 1:21:41, davanti a Damiana Lupi dell’Atl. Vinci in 1:28:02 e Ilaria Tedesco del Podismo Il Ponte in 1:32:00.

Atleti lucchesi protagonisti, sia in qualità che in quantità, ma i partecipanti sono arrivati da tutta Italia e da diversi stati esteri. Alla fine sono stati ben 1107 gli atleti arrivati al traguardo, anche se diversi partecipanti si sono ritirati anzitempo: insomma quasi 1200 iscritti per una gara che non delude mai. Il primo degli atleti lucchesi è stato l’eterno Nicola Matteucci, 8° assoluto e vincitore della categoria Veterani con il tempo di 1:17:25, precedendo Marco Pallini dell’Atletica Porcari in 1:17:28, reduce da una grande prestazione alla maratona di Boston. Ottime le prove anche di Andrea Vassalle (G.S. Orecchiella), 15° in 1:19:30, Alessandro Ristori (Lucca Marathon) in 1:19:42, Massimiliano Squaletti 17° e Simone Pierotti (G.S. Orecchiella), 18° in 1:19:50.