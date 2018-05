Tre gare e tre podi per Asd antraccoli

Altri articoli in Sport

giovedì, 17 maggio 2018, 16:00

Sabato nella consueta "Rossini Corre", buone prestazioni per Andrea Marsili, 7° assoluto e 1° di categoria, e Mauro Paolinelli, 24° e 4° di categoria. In evidenza anche Marco Osimanti (38° e 8° di cat.), Paolo Cogilli (58° e 19° di cat.) e Flavia Cristianini (15° e 10 di cat.)

giovedì, 17 maggio 2018, 14:30

Buone nuove per la "Conceria Zabri Fanini". La prima riguarda un rinforzo. Dal Brasile è infatti arrivata Clemilda Fernandes Silva (39 anni) una delle più forti atlete sudamericane in circolazione. La seconda notizia positiva è quella della partecipazione della squadra all'importante circuito "Winston Salem Cycling Classic"

giovedì, 17 maggio 2018, 09:45

Quando ancora a nessuno interessava volare dall'altra parte del mondo per prendere parte a corse quasi sconosciute ma in fase di sviluppo, in paesi di umile tradizione ciclistica, Amore & Vita fu il primo team europeo a varcare quei confini e portare un po' della sua storia in Asia, America,Australia...

giovedì, 17 maggio 2018, 09:43

Nell'equilibrata e combattuta finale, disputata a Santa Maria a Monte, la compagine guidata da mister Valerio Brachini sfodera una gran bella prestazione, resta in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine ma è costretta ad alzare bandiera bianca contro il Real Livorno che si impone ai calci di rigore

giovedì, 17 maggio 2018, 08:49

Il giovane lucchese, con la Ford Fiesta R5 ufficiale Hankook il prossimo fine settimana sarà al via della gara isolana nella quale cercherà la continuità di risultati oltre che l'attacco al vertice della classifica tricolore "asfalto"

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:22

Due successi e due secondi posti: questo il bilancio delle atlete ucraine della "Michela Fanini" impegnate in una serie di corse nel proprio Paese. A farla da padrona, in una gara a tappe che si è svolta sul Mar Nero nei pressi di Odessa, è stata Olechka Shekel, 24 anni,...