Tredicesima onorificenza per Stefano Gori

giovedì, 3 maggio 2018, 12:13

Primo maggio la Festa del lavoro o dei lavoratori, onorata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa, i marciatori e atleti dell’ Asd marciatori Antraccoli hanno festeggiato correndo sia nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese a Montemagno che in...

giovedì, 3 maggio 2018, 08:52

Finalmente arrivano i successi anche da parte delle due squadre senior che mancavano dall'inizio del campionato iniziato ormai circa un mese fa. I ragazzi della serie C di baseball conquistano una netta vittoria sul campo Comunale Apuzzo contro il B.C. Siena con il punteggio di 15-8

mercoledì, 2 maggio 2018, 22:16

La scuderia emiliana porta in gara due piloti con solidi trascorsi agonistici ma di fronte ad una serie di ‘prime volte’: i lucchesi Luca Pierotti e Manuela Milli, all’esordio sulla Peugeot 207 di classe S2000, puntano ad un buon piazzamento tra i primi dieci, mentre il loro concittadino Giuseppe Perna,...

mercoledì, 2 maggio 2018, 17:40

Le tappe in programma di questo Tour Rhone Alpes Isére saranno 4, su percorsi impegnativi ma non impossibili per gli atleti di Amore & Vita – Prodir. Ci sarà anche il velocista lettone Maris Bogdanovics, che ritorna alle corse in maglia A&Vdopo un periodo di impegni in Polonia, Belgio e...

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:52

Dopo il prematuro ritiro al Rally Sanremo, il driver lucchese intende sfruttare al meglio la corsa più antica del mondo per accorciare le distanze nella classifica del Campionato Italiano Asfalto

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:10

Domenica 6 maggio torna in città la Lucca Half Marathon. I preparativi fervono per una competizione che vede arrivare atleti da tutto il continente e addirittura dall’Australia. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti