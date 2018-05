Sport



Un fine anno sportivo scoppiettante per il team lucchese de L'Allegra Brigata

sabato, 5 maggio 2018, 14:00

Un fine anno sportivo scoppiettante quello che si appresta a vivere la società lucchese de L'Allegra Brigata Special Olympics Team Lucca. Dopo lo scorso week end che ha visto gli atleti gareggiare su un doppio fronte, una parte impegnati in casa al PalaBowling di S. Vito nella gara regionale di bowling e un’altra a Carrara per la gara regionale di nuoto. Ottime sono state entrambe le prestazioni che lasciano presumere il raggiungimento di altrettanti ottimi risultati nella ormai vicinissima partecipazione ai Giochi Nazionali Estivi che si svolgeranno dal 4 al 9 giugno in un evento importantissimo anche in termini numerici per Montecatini e la Valdinievole che accoglieranno 7mila persone tra atleti, atleti partner, tecnici, volontari e familiari e per quanto riguarda la squadra dei “brigatisti” sarà presente con 21 atleti che parteciperanno in due discipline: bowling con 12 e nuoto con 9, accompagnati da sette persone tra tecnici e volontari e al seguito tanti genitori e amici che verranno a sostenerli con il tifo.

Ma veniamo ai molteplici impegni di questo gruppo sportivo lucchese, che andranno a chiudere questo anno sportivo ricco di emozioni e di soddisfazioni, proprio in vista dei giochi nazionali “in casa Toscana”.

Questi gli appuntamenti clou, si parte dal prossimo 12 maggio con due eventi non sportivi, ma altrettanto impegnativi per questi speciali ragazzi. Il primo si terrà presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca, alle ore 21, dove L'Allegra Brigata, per il progetto "Teatro inclusivo", in collaborazione con l'associazione Ealiante e i ragazzi Scout, presenterà un nuovo lavoro teatrale. Il titolo di questo spettacolo teatrale è:"A spasso con Mary Poppins". Mentre il giorno successivo (13 maggio) dalle ore 10 alle 13, in occasione del Festival Italiano del Volontariato, nel ricco programma, le associazioni e i team scolastici avranno l'opportunità di condividere valori ed obiettivi del Movimento Internazionale Special Olympics che in questo 2018 festeggia i suoi primi 50 anni. L’incontro si terrà presso lo spazio associazioni in piazza Napoleone, sala C, e tratterà il tema: “50 anni da celebrare: quando lo sport può facilitare i processi inclusivi” in collaborazione con Special Olympics Italia - Team Toscana e sarà appunto un incontrarsi con tavoli tematici tra associazioni e team scolastici della Regione Toscana.

Per gli avvenimenti sportivi ricordiamo: lunedì 14 maggio “Torneo di bowling: L’Allegra Brigata e Amministrazioni Comunali”. Al PalaBowling Lucca a S. Vito, dalle ore 17 alle 19, scenderanno sulle piste atleti de L'Allegra Brigata e partner d'eccezione i dipendenti delle due amministrazioni comunali di Lucca e Capannori, vicine al mondo dello Special Olympics, per dare vita a un torneo integrato di bowling "Abbattiamo insieme le barriere". Una sfida sportiva lanciata ai rappresentanti comunali che mira a vincere insieme ogni barriera culturale e ideologica.

Il 19 maggio nella nostra città arriva la torcia olimpica (Torch Run – Città di Lucca) dei giochi nazionali di Montecatini.

"Il Torch Run – spiega la responsabile tecnico del team lucchese e direttore provinciale Special Olympics, Claudia Maiorano - è il principale evento di carattere internazionale, nato nel 1968, che tradizionalmente precede ed inaugura i Giochi Special Olympics. La Torcia, simbolo olimpico per eccellenza, diventa simbolo del messaggio di pace e solidarietà umana di cui Special Olympics è portatore. Il passaggio del Torch Run, celebrato in ogni sua tappa, rappresenta un’occasione per annunciare i Giochi e preparare le Comunità ad accogliere e festeggiare gli Atleti Special Olympics. La Torcia Olimpica verrà accolta nei comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Capannori e tutti i piccoli comuni della Valdinievole, fino a giungere in cerimonia di apertura a Montecatini Terme il 5 Giugno. Tantissimi i partecipanti e migliaia gli studenti che usualmente scendono in piazza per salutare questo straordinario evento. L’invito è quello di sensibilizzare istituzioni scolastiche, associazioni sportive e di volontariato alla partecipazione, accogliendo in piazza Napoleone, sabato 19 Maggio ore 10/12, la Torcia Olimpica. Consapevole della condivisione di uguali principi, della forza dell’inclusione attraverso lo sport per abbattere stereotipi e pregiudizi".

La tappa lucchese e della lucchesia avrà il seguente programma, il 19 maggio per la nostra città è prevista: ore 10 raduno dei tedofili presso le mura urbane con partenza dal Baluardo San Salvatore e percorrenza delle Mura in senso orario, scesa al piazzale Vittorio Emanuele (Caffè delle Mura); ore 11 arrivo della torcia in piazza Napoleone, ad attendere la torcia saranno presenti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le associazioni sportive e di volontariato, gli sbandieratori e musici e tutto quanto serva per animare e rendere indimenticabile l’evento. La torcia proseguirà il suo cammino per raggiungere Capannori il 20 maggio presso i laghetti Isola Bassa di Lammari nella manifestazione “Tutti in gioco” alle ore 10:30 e continuerà la sua corsa verso Collodi per poi andare verso la Valdinievole.

Nei giorni 22 e 23 maggio ritorna "European FootBall Week" il consueto appuntamento con il calcio integrato che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Un avvenimento sportivo in collaborazione con la Lucchese Libertas Calcio.

"Con la fine di maggio – conclude Claudia Maiorano - termineranno tutti gli allenamenti settimanali dell'associazione per proiettarsi nella settimana dei Giochi Nazionali di Montecatini, da non perdere la Cerimonia di Apertura che si svolgerà all'interno dell'Ippodromo “Sesana” nella serata di martedì 5 giugno. Una volta rientrati da Montecatini ci aspetta la consueta festa, una "Cena da Campioni" per salutare le associazioni, tutti i volontari storici, gli alunni dei progetti di alternanza scuola/lavoro, gli scout, i ragazzi di "Giovani e comunità ", che hanno collaborato con noi nell'anno trascorso e i medagliati dei giochi nazionali. La cena finale rappresenta anche lo stacco tra le attività sportive e quelle più ricreative ed inizierà così l'attività tra "mari e monti" giornate dedicate al trekking, campeggio presso Baratti con l'associazione e amici della Focolaccia, barca a vela e tanto altro.

Per avere ulteriori informazioni sugli eventi e sull’associazione dilettantistica sportiva L’Allegra Brigata contattare, via e-mail: info@allegrabrigatalucca.it, sito web: www.allegrabrigatalucca.it, telefonicamente la coordinatrice tecnica: prof.ssa Claudia Maiorano 333.6597586 o la presidente Serena Frediani 329.6504832.