Un pareggio ed una sconfitta per la Libertas Femminile

lunedì, 14 maggio 2018, 14:23

È ufficiale, la prossima stagione non vedrà in maglia biancorossa Martina Crippa. Al capitano di mille battaglie va il più sentito ringraziamento da parte della squadra per le fantastiche cinque stagioni passate assieme e un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera

lunedì, 14 maggio 2018, 13:24

GP Parco Alpi Apuane protagonista indiscusso nel panorama delle strada in Toscana e non solo. Paul Tiongik, il forte atleta keniano in forza nel sodalizio garfagnino, si è aggiudicato consecutivamente la prove internazionali su strada di Salerno e Napoli, conquistando gli ori su entrambe le manifestazioni da dominatore

domenica, 13 maggio 2018, 23:46

Amaro epilogo per la Fiorentina che sconfitta per uno a zero dal Cagliari vede svanire le residue speranze di conquistare l'Europa. Per il Cagliari tre punti importantissimi che consentono ora agli isolani di vedere più vicino il traguardo della salvezza

domenica, 13 maggio 2018, 18:35

Con il pareggio per 3-3 con il Molassana Boero, si è concluso con un pizzico di amarezza il campionato di serie B nazionale per l'Acf Lucchese del presidente Marco Chiocchetti. Il rammarico riguarda quasi esclusivamente questa ultima partita, pareggiata dopo che le rossonere erano in vantaggio per 3-1 e determinata...

domenica, 13 maggio 2018, 15:30

Il “Torch Run” ovvero la fiaccola che preannuncia i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, che si terranno quest’anno a Montecatini, fa tappa, sabato 19 maggio, nella città di Lucca e proseguirà il giorno successivo nella città di Capannori e transiterà anche nella terra del Tau ad Altopascio

domenica, 13 maggio 2018, 12:29

Storico traguardo della squadra del asd Club Scherma Lucca TBB che nella gara di fioretto conquista per la prima volta la promozione in A2. La squadra del Tbb composta da veterani e giovani talenti è riuscita a primeggiare durante lo svolgimento del campionato Italiano che si è svolto a Adria