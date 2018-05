Sport



Una "Virtus Cassa di Risparmio" spaziale

lunedì, 7 maggio 2018, 15:24

Un risultato straordinario! Spaziale! Una squadra assoluta maschile semplicemente fantastica ipoteca il passaggio diretto in serie A siglando addirittura dopo la prima prova regionale, delle due in programma, il miglior punteggio assoluto in Italia.

La squadra femminile continua a crescere con le sue giovanissime punte di diamanti e rosee prospettive: oltre 120 atleti/e in gara in due giorni di gara a Campi Bisenzio.

Marcell Jacobs Lamont al centro della cronaca nazionale con lo strepitoso 10"12 sui 100 metri a soli 11 cent dal record italiano di Pietro Mennea.